En Cabaña Leiva

El Lasallanito le ganó al mal tiempo y la fiesta sigue rodando

La lluvia no pudo detener la alegría de cientos de chicos que le dieron vida al tradicional encuentro organizado por La Salle. Entre goles, música, familias bajo gazebos y paraguas, el fútbol infantil fue protagonista de una jornada cargada de emociones. Este sábado se suman Boca, River y Talleres, mientras que el domingo llegará el momento de las finales.