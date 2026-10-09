Liga Santafesina

Recreo se paraliza por su gran clásico: La Perla recibe a Nobleza

Este sábado, desde las 16, La Perla y Deportivo protagonizarán una nueva edición del tradicional clásico de Recreo, en el marco de la octava fecha del Clausura. Los equipos de Andrés Formento y Mario Donetti llegan preparados para una jornada que promete emociones, tribunas colmadas y una ciudad movilizada detrás de sus colores. Además, la fecha tendrá otros cinco encuentros, uno de ellos disputado anoche, y cuatro partidos postergados.