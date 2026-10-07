El fútbol de la Liga Santafesina no se detiene. Mientras todavía queda pendiente el análisis de una jornada que tuvo partidos postergados y resultados importantes, el calendario ya pone en escena una nueva fecha del Clausura 2026, con un partido que sobresale por encima del resto: La Perla y Nobleza, frente a frente en un clásico que siempre tiene un capítulo especial.
Nacional sorprendió a Unión
Nacional dio la sorpresa y venció 3 a 2 a Unión en un partido pendiente de la séptima fecha de la Zona B. Ahora, todas las miradas se trasladan al sábado, cuando La Perla reciba a Nobleza en uno de los clásicos tradicionales de la Liga Santafesina. Se espera una cancha llena para un encuentro que tendrá a dos equipos con todo su potencial.
La gran sorpresa llegó en la noche del martes. En su cancha, Nacional derrotó 3 a 2 a Unión, en el encuentro que ambos tenían pendiente de la séptima fecha de la Zona B de Primera División.
El resultado significó un golpe importante para el tatengue y, al mismo tiempo, una enorme satisfacción para Nacional, que aprovechó su oportunidad y se quedó con un triunfo de esos que pueden tener un peso especial en el desarrollo del campeonato.
Un clásico que siempre es diferente
Ahora la atención está puesta en lo que viene. La octava fecha del Clausura tendrá como uno de sus grandes atractivos el duelo entre La Perla y Nobleza, en Recreo. No será un partido más. Será un clásico tradicional de la Liga Santafesina, de esos que generan expectativa durante toda la semana y que convocan a jugadores, dirigentes, familias e hinchas.
La Perla llegará a este compromiso con la intención de hacerse fuerte en casa. Andrés Formento ya cuenta con la recuperación de varios futbolistas que estarán nuevamente a disposición y que le permitirán afrontar los noventa minutos con mayores alternativas.
La posibilidad de recuperar nombres importantes siempre modifica el escenario previo y le entrega al entrenador herramientas para elegir la mejor formación.
Del otro lado estará Nobleza, que también prepara un partido especial. Mario Donetti, entrenador del conjunto visitante, tiene a todo el plantel a disposición para afrontar este trascendental compromiso.
Sin lesionados ni ausencias que condicionen el armado, Nobleza llegará con todo su potencial y con la intención de llevarse un resultado importante de una cancha que seguramente tendrá un marco especial.
Una cancha que promete estar a la altura
Las características de este tipo de partidos hacen prever una jornada diferente. La Perla-Nobleza es uno de esos encuentros que despiertan interés más allá de los protagonistas y que concentran buena parte de las miradas de la región futbolera.
Todo indica que la cancha estará llena, una postal que ya se ha convertido en habitual cuando estos dos equipos se encuentran. La gente sabe que un clásico se juega de otra manera, que cada pelota tiene un valor distinto y que los noventa minutos pueden quedar guardados en la memoria por mucho tiempo.
Por eso, el sábado tendrá un protagonista especial dentro de la agenda de la Liga Santafesina. La octava fecha ofrecerá distintos escenarios y partidos importantes, pero La Perla-Nobleza aparece como el gran destacado de la jornada.
En una competencia que sigue avanzando y que comienza a entrar en una etapa decisiva, los clásicos adquieren todavía mayor importancia.
La Perla quiere hacer valer su localía; Nobleza buscará dar el golpe como visitante. Dos entrenadores con sus planteles completos, un escenario que promete estar colmado y una historia futbolera que invita a imaginar un gran espectáculo.
La pelota tendrá la última palabra. Y en la gran región, todas las miradas estarán puestas en Recreo.