Torneo Clausura

Nacional sorprendió a Unión

Nacional dio la sorpresa y venció 3 a 2 a Unión en un partido pendiente de la séptima fecha de la Zona B. Ahora, todas las miradas se trasladan al sábado, cuando La Perla reciba a Nobleza en uno de los clásicos tradicionales de la Liga Santafesina. Se espera una cancha llena para un encuentro que tendrá a dos equipos con todo su potencial.