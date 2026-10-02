Este sábado

La Liga vuelve a poner en marcha la pelota

El Clausura 2026 tendrá este sábado la disputa de la séptima fecha, con ocho partidos programados y varios cruces que pueden modificar las posiciones de las zonas. Colón de San Justo y Sanjustino llegan como líderes, mientras El Quillá y Nobleza buscan mantenerse cerca. La jornada comenzó el miércoles con los triunfos de Sanjustino y Ciclón Racing.