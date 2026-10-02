La pelota vuelve a rodar este sábado en los distintos escenarios de la Liga Santafesina de Fútbol. El Clausura 2026 tendrá una nueva jornada cargada de partidos, con la disputa de la séptima fecha, una programación que pondrá frente a frente a varios equipos que necesitan sumar para sostener sus objetivos en el campeonato.
La Liga vuelve a poner en marcha la pelota
El Clausura 2026 tendrá este sábado la disputa de la séptima fecha, con ocho partidos programados y varios cruces que pueden modificar las posiciones de las zonas. Colón de San Justo y Sanjustino llegan como líderes, mientras El Quillá y Nobleza buscan mantenerse cerca. La jornada comenzó el miércoles con los triunfos de Sanjustino y Ciclón Racing.
Los clubes de los barrios volverán a ser protagonistas de una jornada que tendrá ocho encuentros distribuidos en diferentes canchas. La fecha comenzó de manera anticipada el miércoles con dos partidos: Sanjustino derrotó 2 a 1 a La Salle, mientras que La Perla del Oeste cayó como local por 2 a 1 ante Ciclón Racing.
Este sábado, desde las 16, continuará la acción con una programación variada y atractiva. Náutico El Quillá recibirá a Universidad, Academia Cabrera será local frente a Gimnasia y Esgrima, Nacional enfrentará a Unión y Deportivo Santa Rosa se medirá con Ciclón Norte.
La jornada también tendrá otros cruces importantes. Independiente recibirá a Cosmos, Las Flores II jugará ante Juventud Unida, Colón de San Justo será local frente a Ateneo Inmaculada y Deportivo Nobleza se enfrentará con Sportivo Guadalupe.
Cada partido tendrá su propia historia y, al mismo tiempo, una incidencia directa en la pelea por las posiciones. Con el torneo entrando en una etapa donde cada punto comienza a tener mayor valor, los equipos buscarán aprovechar sus oportunidades para acercarse a los primeros lugares o consolidar el camino que vienen construyendo.
Colón de San Justo, arriba en la Zona A
En la Zona A, Colón de San Justo es el equipo que mira a todos desde arriba. El conjunto dirigido por Mauricio Chiementín suma 14 puntos y buscará sostener su liderazgo cuando reciba a Ateneo Inmaculada.
El elenco de San Justo atraviesa además un momento especial, después de haber conseguido la clasificación en el Torneo Regional Federal Amateur y de mantenerse como uno de los principales protagonistas del fútbol liguista. Enfrente tendrá a un Ateneo que intentará sumar en un escenario exigente.
Detrás aparece Deportivo Nobleza, que acumula 12 unidades y tendrá también un compromiso de importancia cuando reciba a Sportivo Guadalupe. El conjunto de Recreo sabe que una victoria puede permitirle seguir muy cerca de la cima y meter presión al líder.
La Zona A presenta así una lucha abierta en los primeros lugares, con varios equipos que todavía tienen margen para meterse en la pelea. Cada fecha puede generar movimientos y este sábado no será la excepción.
Sanjustino manda y El Quillá lo sigue de cerca
En la Zona B, Sanjustino es el líder con 17 puntos, aunque tiene un partido más que sus perseguidores. El equipo de San Justo consiguió el miércoles una victoria por 2 a 1 frente a La Salle y volvió a sumar de a tres para afirmarse en lo más alto.
Muy cerca aparece Náutico El Quillá, que reúne 14 unidades y este sábado tendrá un compromiso como local ante Universidad. El equipo de la costa santafesina intentará aprovechar la localía para sumar nuevamente y continuar al acecho de la punta.
La séptima fecha, entonces, aparece como una nueva oportunidad para que los equipos empiecen a marcar diferencias. Con Sanjustino y Colón de San Justo liderando sus respectivas zonas, y con El Quillá y Nobleza buscando no perderles pisada, la Liga Santafesina vuelve a poner en marcha la pelota.
Una jornada más de fútbol, de barrios, de clubes y de sueños compartidos. El Clausura 2026 continúa su recorrido y cada partido empieza a pesar un poco más en la carrera por llegar a los primeros lugares.