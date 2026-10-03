Liga Santafesina de Fútbol

Un empate justo y necesario en Santo Tomé

Independiente y Cosmos igualaron 1 a 1 en una tarde fantástica y con el campo de juego en óptimas condiciones. Diego Fornillo puso en ventaja a los de Martín Binni y Rodrigo Rolón estableció la igualdad para los conducidos por Gustavo Brandt. Academia Cabrera cayó 3 a 1 ante Gimnasia y Esgrima. Ateneo venció 1 a 0 CSJ en el norte provincial. La lluvia obligó a suspender el resto de la fecha.