La séptima fecha del Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol tuvo actividad parcial debido a las condiciones climáticas, pero en Santo Tomé hubo fútbol y del bueno. Independiente y Cosmos se enfrentaron en una tarde fantástica, con una cancha en óptimas condiciones, y terminaron repartiendo puntos después de igualar 1 a 1.
Un empate justo y necesario en Santo Tomé
Independiente y Cosmos igualaron 1 a 1 en una tarde fantástica y con el campo de juego en óptimas condiciones. Diego Fornillo puso en ventaja a los de Martín Binni y Rodrigo Rolón estableció la igualdad para los conducidos por Gustavo Brandt. Academia Cabrera cayó 3 a 1 ante Gimnasia y Esgrima. Ateneo venció 1 a 0 CSJ en el norte provincial. La lluvia obligó a suspender el resto de la fecha.
Fue un empate que se ajustó perfectamente a lo ocurrido dentro del campo de juego. El conjunto local, dirigido por Gustavo Brandt, y el equipo visitante, conducido por Martín Binni, protagonizaron un encuentro parejo, disputado y con momentos de buen juego, aunque sin que ninguno lograra establecer una diferencia clara sobre su rival.
Cosmos consiguió ponerse en ventaja a través de Diego Fornillo. El delantero apareció para marcar el 1 a 0 y darle al conjunto visitante la posibilidad de manejar el trámite desde una posición favorable. Independiente, sin embargo, no perdió el orden y continuó buscando el camino para llegar a la igualdad.
Un partido de fuerzas parejas
El segundo tiempo encontró a Independiente dispuesto a recuperar terreno y la recompensa llegó con el gol de Rodrigo Rolón. El atacante apareció para establecer el 1 a 1 y devolverle al partido la paridad que había mostrado durante buena parte de su desarrollo.
A partir de allí, los dos equipos tuvieron sus posibilidades, aunque ninguno consiguió quebrar nuevamente el marcador. Cosmos intentó recuperar la ventaja e Independiente buscó aprovechar el envión que significó el empate, pero el trámite continuó siendo equilibrado.
Por eso, cuando llegó el pitazo final, el reparto de puntos terminó siendo una consecuencia lógica de lo sucedido. Quizás ambos pudieron dar algo más, pero la realidad indicó que ninguno hizo los méritos suficientes como para quedarse con los tres puntos. Independiente y Cosmos sumaron uno cada uno y se fueron conformes con lo realizado.
En Santo Tomé hubo, además, un marco ideal para jugar al fútbol. Una tarde agradable y un terreno en excelentes condiciones permitieron que el encuentro se desarrollara con normalidad y que los protagonistas pudieran ofrecer un partido intenso y equilibrado.
La lluvia cambió el programa
En Sauce Viejo, en tanto, Academia Cabrera recibió a Gimnasia y Esgrima y terminó cayendo por 3 a 1. El conjunto mensana consiguió quedarse con una importante victoria, mientras que Academia Cabrera no pudo hacer valer la localía.
El resto de la jornada debió ser suspendido debido a las condiciones en las que quedaron algunos campos de juego después de la lluvia registrada durante la madrugada de este sábado. La decisión respondió a la necesidad de preservar los terrenos y, fundamentalmente, garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los partidos.
La fecha, entonces, quedó incompleta y deberá esperar para conocer el resto de sus resultados. Mientras tanto, la competencia continúa mostrando una marcada paridad y, con los encuentros disputados, las posiciones principales de ambas zonas quedaron de la siguiente manera.
En la Zona A de Primera A, Colón de San Justo continúa al frente con 14 puntos, seguido por Nobleza, con 12. En la Zona B, el liderazgo pertenece a Sanjustino, que suma 17 puntos, mientras que Náutico El Quillá aparece como escolta con 14 unidades.
La séptima fecha todavía tiene capítulos pendientes, pero en Santo Tomé hubo reparto de puntos, en Sauce Viejo festejó Gimnasia y la lluvia terminó modificando el calendario de una jornada que deberá completarse.