Cabaña Leiva vuelve a vestirse de fiesta. El fútbol infantil será protagonista durante todo el fin de semana con una nueva edición del Lasallanito, uno de los encuentros que ya forma parte de la agenda deportiva de la región y que reúne a chicos, familias, entrenadores y clubes en torno a una misma pasión: jugar al fútbol.
El Lasallanito está entre nosotros
Este viernes, a las 15, comenzará una nueva edición del tradicional torneo de fútbol infantil organizado por el Club La Salle. Serán tres jornadas a puro fútbol, diversión y encuentro, con 84 equipos y la presencia destacada de Boca, River y Talleres de Córdoba, además de instituciones de toda la región.
La pelota comenzará a rodar este viernes desde las 15 y la actividad se extenderá hasta la noche. El sábado será una jornada completa, desde las 9 hasta las 20, mientras que el domingo la programación comenzará nuevamente a las 9 y se prolongará hasta el cierre del evento, previsto alrededor de las 20.
Detrás de esta gran fiesta aparece el trabajo de muchas personas.
El Club La Salle, con la coordinación de Nacho Minella, la Comisión Directiva encabezada por Lucas Yori y César Rodríguez y un numeroso equipo de colaboradores, puso en marcha todos los detalles necesarios para recibir a los protagonistas de esta historia: los chicos y chicas que durante tres días disfrutarán del fútbol en Cabaña Leiva.
84 equipos y grandes invitados
Uno de los datos que refleja la dimensión que alcanzó el Lasallanito es la participación de 84 equipos. Habrá representantes de distintos puntos de la región, pero también instituciones de enorme convocatoria que le aportarán un atractivo especial al torneo.
En esta edición estarán presentes Boca Juniors, River Plate y Talleres de Córdoba, tres clubes que jerarquizan el encuentro y que permitirán que muchos chicos puedan vivir una experiencia diferente, compartiendo cancha y escenario con camisetas de enorme tradición dentro del fútbol argentino.
César Rodríguez destacó especialmente el muy buen estado de los campos de juego, un aspecto fundamental para que el torneo pueda desarrollarse de la mejor manera.
Todo estará preparado para que los partidos se jueguen con comodidad y para que cada delegación encuentre las condiciones necesarias para disfrutar de una verdadera fiesta deportiva.
Pero el Lasallanito es mucho más que fútbol. La organización también pensó en las familias y en todos aquellos que acompañarán a los pequeños futbolistas durante las tres jornadas.
Fútbol, mate y familia
Habrá servicio de bufet y distintos espacios destinados a que los más pequeños puedan jugar y divertirse más allá de los partidos. Y para los adultos también habrá sectores especialmente preparados, con sillones y lugares para descansar, compartir un mate y acompañar a los chicos en cada momento del torneo.
Porque una competencia de estas características no se construye solamente con partidos y resultados. Se construye con encuentros, amistades, abrazos, familias alentando y chicos que descubren que el fútbol también puede ser una enorme herramienta para compartir.
Desde este viernes, Cabaña Leiva será el punto de encuentro. Serán tres días de mucha actividad, canchas llenas, camisetas de todos los colores y una pelota que será la gran protagonista.
El Lasallanito está entre nosotros. Y como cada vez que llega, La Salle abre sus puertas para recibir a todos y convertir el fútbol infantil en una verdadera fiesta.
Porque durante este fin de semana lo importante no será solamente quién gane o quién levante una copa, sino que cada chico y cada chica pueda volver a casa con una historia para contar, una experiencia para recordar y, seguramente, muchas ganas de volver a jugar.