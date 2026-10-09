Fútbol Infantil

El Lasallanito está entre nosotros

Este viernes, a las 15, comenzará una nueva edición del tradicional torneo de fútbol infantil organizado por el Club La Salle. Serán tres jornadas a puro fútbol, diversión y encuentro, con 84 equipos y la presencia destacada de Boca, River y Talleres de Córdoba, además de instituciones de toda la región.