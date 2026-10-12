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Dos partidos claves en la Zona A: Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s

La duodécima fecha del Torneo Clausura tendrá este lunes dos encuentros importantes para la Zona A. Lanús recibirá a Vélez desde las 16, mientras que Gimnasia de Mendoza será local ante Newell’s a partir de las 18.30. Los equipos llegan con objetivos diferentes, en una jornada que puede modificar las posiciones de clasificación a los octavos de final.