Lanús y Vélez se enfrentarán este lunes desde las 16 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El Granate intentará aprovechar la localía para acercarse a los primeros puestos, mientras que el Fortín buscará extender su invicto en el campeonato.
Dos partidos claves en la Zona A: Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s
La duodécima fecha del Torneo Clausura tendrá este lunes dos encuentros importantes para la Zona A. Lanús recibirá a Vélez desde las 16, mientras que Gimnasia de Mendoza será local ante Newell’s a partir de las 18.30. Los equipos llegan con objetivos diferentes, en una jornada que puede modificar las posiciones de clasificación a los octavos de final.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega después de empatar sin goles ante Newell’s en Rosario, resultado que interrumpió una serie de tres victorias consecutivas. Antes había superado 1-0 a Defensa y Justicia, goleado 3-0 a Deportivo Riestra como visitante y vencido 2-1 a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza. De esta manera, sumó diez de los últimos doce puntos en juego.
Vélez, por su parte, continúa entre los protagonistas del certamen y todavía no perdió en el Clausura. En su última presentación igualó 2-2 frente a Platense en Liniers, en un encuentro en el que estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado. Previamente, había derrotado 3-2 a Tigre y empatado 1-1 ante Newell’s.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará sumar de a tres para mantenerse cerca de la cima de la Zona A, mientras que Lanús necesita una victoria para consolidar sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.
Las probables formaciones
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo de Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Tomás Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Aguirre, Diego Valdés, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia de Mendoza y Newell’s, por un lugar entre los ocho mejores
A las 18.30, Gimnasia de Mendoza recibirá a Newell’s en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en otro cruce determinante para la Zona A. Ambos equipos llegan con 17 puntos y buscarán un triunfo que les permita afirmarse en los puestos de clasificación a los octavos de final.
El Lobo mendocino atraviesa una etapa irregular después de un comienzo prometedor. En su última presentación sufrió una derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata, luego de empatar sin goles con Deportivo Riestra y caer 2-0 frente a Defensa y Justicia. Así, acumula tres encuentros sin ganar y apenas un punto sobre los últimos nueve.
La racha contrasta con el inicio del campeonato, cuando consiguió tres victorias consecutivas ante Talleres, Gimnasia de La Plata e Independiente. Actualmente, el equipo dirigido por Darío Franco ocupa el séptimo puesto y necesita recuperar su mejor versión para mantenerse dentro de los ocho clasificados.
Uno de sus principales argumentos será la localía: en sus cinco presentaciones en Mendoza consiguió tres triunfos y dos empates, sin derrotas.
Newell’s, en tanto, llega con una serie de cinco partidos sin perder, aunque los empates recientes le impidieron avanzar con mayor firmeza en la tabla. La Lepra igualó 0-0 frente a Lanús en Rosario, después de empatar 1-1 con Vélez y vencer 2-1 a Platense.
El conjunto conducido por Frank Darío Kudelka ocupa el sexto lugar, por encima de Gimnasia gracias a su mejor diferencia de gol. Por eso, el enfrentamiento representa una oportunidad para tomar distancia de un rival directo y fortalecer sus posibilidades de acceder a los playoffs.