Fútbol Infantil

El Lasallanito bajó el telón y consagró a sus campeones

La tradicional fiesta del fútbol infantil llegó a su final con una jornada multitudinaria y la proclamación de los ganadores de las copas de Oro y Plata. Fueron 94 equipos los que disfrutaron de tres días a puro fútbol, con Boca y Talleres de Córdoba como invitados destacados y más de 2.000 personas acompañando las finales del domingo.