El Lasallanito cerró una nueva edición con el éxito como bandera. En Cabaña Leiva, el fútbol infantil volvió a ser protagonista de una celebración que reunió a cientos de chicos, familias y entrenadores, en un encuentro donde la competencia convivió con la alegría, la amistad y el disfrute de jugar a la pelota.
El Lasallanito bajó el telón y consagró a sus campeones
La tradicional fiesta del fútbol infantil llegó a su final con una jornada multitudinaria y la proclamación de los ganadores de las copas de Oro y Plata. Fueron 94 equipos los que disfrutaron de tres días a puro fútbol, con Boca y Talleres de Córdoba como invitados destacados y más de 2.000 personas acompañando las finales del domingo.
La organización proclamó a los campeones de las copas de Oro y Plata en las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018, coronando tres jornadas intensas que tuvieron un gran acompañamiento del público y un destacado nivel de organización.
Los campeones de Oro y Plata
En la Copa de Oro, categoría 2015, Unión se quedó con el título y Crecer fue subcampeón. En 2016, Náutico El Quillá alcanzó la consagración, mientras que Cosmos ocupó el segundo lugar. Boca se impuso en la categoría 2017 y Talleres de Córdoba terminó como subcampeón. Por su parte, Colón festejó en 2018, con Esperanza FC como escolta.
La Copa de Plata también tuvo sus celebraciones. En 2015, Gladiadores se consagró campeón y Ateneo fue subcampeón. En 2016, La Salle se quedó con el primer puesto, seguido por Kingston Cup.
En 2017, Unión Progresista levantó el trofeo y La Perla del Oeste fue subcampeón. Finalmente, en 2018, Santa Clara se adjudicó la copa, con Kings Cup en el segundo lugar.
Cada definición aportó su cuota de emoción y permitió que los chicos cerraran su participación con el reconocimiento al esfuerzo realizado durante el certamen.
Una fiesta con el sello de La Salle
Nacho Minella, coordinador del evento, realizó un balance positivo y destacó tanto el comportamiento de los protagonistas como la respuesta del público.
“Fue un evento de alto impacto. Los chicos, principales actores de todo este espectáculo, se mostraron felices y la gente, en gran número, acompañó durante los tres días”, expresó. Además, remarcó que las finales del domingo se disputaron ante más de 2.000 personas y que la presencia de Boca y Talleres le aportó un toque de distinción al torneo.
El coordinador también valoró el estado de los campos de juego, preparados por el canchero Luis Leiva, un aspecto fundamental para el desarrollo de una competencia que reunió a 94 equipos.
Minella cerró con un agradecimiento a todos los que hicieron posible la realización del encuentro y destacó especialmente el acompañamiento de Diario El Litoral, por la difusión de cada una de las jornadas.
Así, el Lasallanito volvió a cumplir su objetivo: reunir a los chicos alrededor de la pelota, ofrecerles una experiencia inolvidable y confirmar que el fútbol infantil es, ante todo, una gran fiesta compartida.