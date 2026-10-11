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Torneo Regional Federal Amateur

Cosmos y Ben Hur dejaron la serie abierta

En el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto santafesino y el representante de la Liga Rafaelina igualaron 1 a 1 en el encuentro de ida. Enzo Fernández puso en ventaja a la visita y Luciano Pereira marcó el empate. La clasificación se definirá en la revancha.

En un duelo parejo y con goles en el segundo tiempo, el elenco santafesino reaccionó ante el conjunto rafaelino y dejó la llave abierta de cara a la revancha. En un duelo parejo y con goles en el segundo tiempo, el elenco santafesino reaccionó ante el conjunto rafaelino y dejó la llave abierta de cara a la revancha.
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El Torneo Regional Federal Amateur comenzó a transitar su etapa decisiva para los representantes de la región. En el predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos FC y Ben Hur de Rafaela protagonizaron un entretenido encuentro que terminó igualado 1 a 1 y dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta.

El conjunto santafesino, representante de la Liga Santafesina de Fútbol, tuvo enfrente a un rival que llegó dispuesto a buscar un resultado positivo fuera de casa. Durante la primera mitad, ambos equipos intentaron imponer sus condiciones, aunque les costó encontrar los caminos para generar situaciones claras frente a los arcos.

ben hur cosmosCon tantos en el complemento, ambos elencos protagonizaron un intenso cotejo en el predio Nery Pumpido y definirán el pase de ronda en el cruce de vuelta.

El trámite fue parejo, con momentos de buen juego y mucha disputa en la zona media. Pese a los intentos de uno y otro, el marcador no se modificó y los protagonistas se fueron al descanso con el resultado en blanco.

Goles para mantener la incertidumbre

En el complemento llegaron las emociones. Ben Hur consiguió romper la paridad por intermedio de Enzo Fernández, quien adelantó al elenco rafaelino y obligó a Cosmos a redoblar sus esfuerzos para recuperar terreno en el marcador.

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El equipo de la Liga Santafesina no bajó los brazos y encontró su recompensa a través de Luciano Pereira, autor del tanto que estableció el 1 a 1 definitivo. El empate le permitió al conjunto local mantenerse en carrera y trasladar toda la expectativa al segundo capítulo de la eliminatoria.

Más allá de que hubo pocas situaciones netas de gol, el encuentro resultó entretenido por la intensidad y la importancia de lo que estaba en juego. Cada pelota tuvo su valor en una llave en la que cualquier detalle puede terminar siendo determinante.

La clasificación se define en la revancha

Con la tranquilidad de haber dejado todo en la cancha, los dos equipos se retiraron sabiendo que todavía no hay nada resuelto. La revancha se jugaría el próximo sábado, aunque resta la confirmación oficial de la programación.

El panorama es claro: quien consiga imponerse en el segundo encuentro avanzará a la siguiente instancia. Si vuelven a igualar, cualquiera sea el resultado, la clasificación se resolverá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

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El escaso público presente en el predio Nery Pumpido se retiró sin grandes festejos ni lamentos. El 1 a 1 reflejó una primera batalla equilibrada y dejó abierta una definición que promete nuevas emociones. Cosmos y Ben Hur tendrán ahora otro desafío por delante, con un lugar en la próxima instancia como premio.

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