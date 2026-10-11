Torneo Regional Federal Amateur

Cosmos y Ben Hur dejaron la serie abierta

En el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto santafesino y el representante de la Liga Rafaelina igualaron 1 a 1 en el encuentro de ida. Enzo Fernández puso en ventaja a la visita y Luciano Pereira marcó el empate. La clasificación se definirá en la revancha.