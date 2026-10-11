El Torneo Regional Federal Amateur comenzó a transitar su etapa decisiva para los representantes de la región. En el predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos FC y Ben Hur de Rafaela protagonizaron un entretenido encuentro que terminó igualado 1 a 1 y dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta.
Cosmos y Ben Hur dejaron la serie abierta
En el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto santafesino y el representante de la Liga Rafaelina igualaron 1 a 1 en el encuentro de ida. Enzo Fernández puso en ventaja a la visita y Luciano Pereira marcó el empate. La clasificación se definirá en la revancha.
El conjunto santafesino, representante de la Liga Santafesina de Fútbol, tuvo enfrente a un rival que llegó dispuesto a buscar un resultado positivo fuera de casa. Durante la primera mitad, ambos equipos intentaron imponer sus condiciones, aunque les costó encontrar los caminos para generar situaciones claras frente a los arcos.
El trámite fue parejo, con momentos de buen juego y mucha disputa en la zona media. Pese a los intentos de uno y otro, el marcador no se modificó y los protagonistas se fueron al descanso con el resultado en blanco.
Goles para mantener la incertidumbre
En el complemento llegaron las emociones. Ben Hur consiguió romper la paridad por intermedio de Enzo Fernández, quien adelantó al elenco rafaelino y obligó a Cosmos a redoblar sus esfuerzos para recuperar terreno en el marcador.
El equipo de la Liga Santafesina no bajó los brazos y encontró su recompensa a través de Luciano Pereira, autor del tanto que estableció el 1 a 1 definitivo. El empate le permitió al conjunto local mantenerse en carrera y trasladar toda la expectativa al segundo capítulo de la eliminatoria.
Más allá de que hubo pocas situaciones netas de gol, el encuentro resultó entretenido por la intensidad y la importancia de lo que estaba en juego. Cada pelota tuvo su valor en una llave en la que cualquier detalle puede terminar siendo determinante.
La clasificación se define en la revancha
Con la tranquilidad de haber dejado todo en la cancha, los dos equipos se retiraron sabiendo que todavía no hay nada resuelto. La revancha se jugaría el próximo sábado, aunque resta la confirmación oficial de la programación.
El panorama es claro: quien consiga imponerse en el segundo encuentro avanzará a la siguiente instancia. Si vuelven a igualar, cualquiera sea el resultado, la clasificación se resolverá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.
El escaso público presente en el predio Nery Pumpido se retiró sin grandes festejos ni lamentos. El 1 a 1 reflejó una primera batalla equilibrada y dejó abierta una definición que promete nuevas emociones. Cosmos y Ben Hur tendrán ahora otro desafío por delante, con un lugar en la próxima instancia como premio.