La jornada institucional de la Región Litoral Sur del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, desarrollada en la ciudad de Paraná, dejó mucho más que anuncios, reuniones y definiciones vinculadas al fútbol del interior.
Paraná y Santa Fe tendieron puentes para un fútbol regional con más integración
Alejandro Schneider y Leandro Birollo aprovecharon la histórica jornada del Consejo Federal de AFA en Paraná para avanzar en temas que involucran a las Ligas Paranaense y Santafesina. La Copa Túnel 2027, en sus ramas masculina y femenina, y la posibilidad de incorporar nuevas ligas a la competencia fueron algunos de los puntos de una charla que proyectó el trabajo conjunto.
También se transformó en un espacio ideal para que los dirigentes de las ligas de Santa Fe y Entre Ríos pudieran encontrarse, intercambiar ideas y proyectar acciones que exceden los límites de cada competencia.
En ese contexto, Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y anfitrión de la histórica jornada, y Leandro Birollo, titular de la Liga Santafesina de Fútbol, mantuvieron una charla en la que aparecieron sobre la mesa diferentes cuestiones relacionadas con el presente y, fundamentalmente, con el futuro de la Región Litoral Sur.
El encuentro entre ambos dirigentes permitió profundizar algunos temas que ya forman parte de la agenda de las dos instituciones y que tienen como objetivo seguir fortaleciendo los vínculos entre Paraná y Santa Fe.
Entre ellos, uno de los principales fue la Copa Túnel 2027, una competencia que se proyecta tanto para el fútbol masculino como para el femenino y que busca consolidarse como una propuesta que atraviese el tradicional límite geográfico que separa a ambas provincias.
La posibilidad de ampliar la participación también fue parte de la conversación. La idea contempla que puedan sumarse otras ligas provenientes de Santa Fe y de Paraná, respectivamente, generando una competencia de mayor alcance y con la participación de más instituciones.
De esta manera, el fútbol de la región tendría la posibilidad de encontrarse en un escenario común, con nuevos desafíos deportivos y una propuesta que permita estrechar aún más los lazos institucionales.
Una jornada que marcó un antes y un después
Para Schneider, como presidente de la Liga Paranaense y responsable de recibir a las autoridades del Consejo Federal y a los representantes de las distintas ligas, la jornada tuvo un significado especial.
El dirigente se mostró satisfecho por el desarrollo de las actividades y destacó la importancia de haber concretado un encuentro de estas características en Paraná.
La presencia de los máximos referentes del Consejo Federal permitió abordar cuestiones centrales para el fútbol del interior, pero también generó un ámbito de intercambio directo con los dirigentes de las ligas de la Región Litoral Sur. Allí aparecieron distintas problemáticas, proyectos y necesidades que forman parte de la realidad cotidiana de las instituciones.
Uno de los datos salientes de la jornada fue la firma de contratos de 25 árbitros pertenecientes a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, un paso de enorme importancia para el crecimiento y la profesionalización del arbitraje regional.
La presencia de los jueces y el reconocimiento a su tarea también formaron parte de una jornada que buscó darle valor al trabajo que se realiza en cada una de las ligas.
Birollo y Schneider coincidieron en destacar la importancia de generar estos espacios de diálogo. Para ambos dirigentes, el crecimiento del fútbol regional necesita de instituciones fuertes, pero también de una mirada conjunta que permita encontrar soluciones y generar nuevos proyectos.
El fútbol regional mira hacia adelante
El almuerzo compartido con los máximos referentes del Consejo Federal de AFA fue otro de los momentos importantes del encuentro. En un clima más distendido, los dirigentes pudieron continuar las conversaciones iniciadas durante la jornada y aprovechar cada momento para intercambiar opiniones sobre la realidad de la Región Litoral Sur.
En esos espacios informales también se construye política deportiva. Muchas veces, las ideas que luego se transforman en proyectos nacen de una conversación entre dirigentes que comparten objetivos y entienden que el fútbol del interior necesita trabajar de manera articulada.
La relación entre las Ligas Paranaense y Santafesina aparece, en ese sentido, como uno de los puntos fuertes de una región que pretende seguir creciendo. Schneider y Birollo representan dos instituciones con una historia importante dentro del fútbol argentino y, al mismo tiempo, con la decisión de mirar hacia adelante.
La Copa Túnel 2027, masculina y femenina, aparece como uno de los proyectos concretos que puede materializar esa integración.
Pero detrás de una competencia existe una idea mucho más amplia: unir instituciones, generar nuevos espacios para los futbolistas, fortalecer el fútbol femenino, ampliar las posibilidades deportivas y darle a la Región Litoral Sur una identidad cada vez más consolidada.
La histórica jornada vivida en Paraná dejó así una certeza: cuando las ligas se encuentran, además de hablar de fútbol, aparecen nuevas posibilidades. Y en esa construcción colectiva, Paraná y Santa Fe volvieron a demostrar que el futuro de la región también puede escribirse juntos.