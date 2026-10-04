Ligas de la Región Litoral Sur

Paraná y Santa Fe tendieron puentes para un fútbol regional con más integración

Alejandro Schneider y Leandro Birollo aprovecharon la histórica jornada del Consejo Federal de AFA en Paraná para avanzar en temas que involucran a las Ligas Paranaense y Santafesina. La Copa Túnel 2027, en sus ramas masculina y femenina, y la posibilidad de incorporar nuevas ligas a la competencia fueron algunos de los puntos de una charla que proyectó el trabajo conjunto.