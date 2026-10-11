Fútbol Infantil

El sol se asoció a la fiesta de los chicos en el Lasallanito

La tercera jornada del tradicional torneo de La Salle tuvo al clima como aliado y a cientos de chicos disfrutando de la pelota. Boca, River y Talleres le dieron un marco especial a una celebración que combina fútbol, amistad y el compromiso de toda una institución.