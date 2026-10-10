Todo suspendido

El mal tiempo frenó la pelota, pero el Lasallanito sigue de fiesta

Las condiciones climáticas obligaron a suspender las jornadas de Primera A, Primera B y fútbol femenino de la Liga Santafesina. El clásico de Recreo también fue postergado para el próximo sábado, mientras que el torneo infantil de La Salle se desarrolla con normalidad y recibe a Boca, River y Talleres.