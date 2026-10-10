La lluvia y las complicaciones que genera el mal tiempo en esta época del año volvieron a alterar el calendario del fútbol de la región.
El mal tiempo frenó la pelota, pero el Lasallanito sigue de fiesta
Las condiciones climáticas obligaron a suspender las jornadas de Primera A, Primera B y fútbol femenino de la Liga Santafesina. El clásico de Recreo también fue postergado para el próximo sábado, mientras que el torneo infantil de La Salle se desarrolla con normalidad y recibe a Boca, River y Talleres.
La Liga Santafesina de Fútbol debió suspender las jornadas previstas para este sábado 10 de octubre, tanto en la Primera A como en la Primera B masculina, luego de que el viernes por la noche se tomara la misma determinación con la actividad del fútbol femenino.
De esta manera, las distintas competencias quedaron a la espera de una nueva programación. La prioridad pasa por preservar la integridad de los protagonistas y evitar que el estado de los campos de juego se convierta en un inconveniente para el desarrollo normal de los encuentros.
Una decisión que, aunque modifica los planes de clubes, jugadores y simpatizantes, busca cuidar las condiciones necesarias para que el espectáculo pueda continuar.
El clásico de Recreo, para el próximo sábado
Uno de los encuentros que concentraba la atención de la jornada era el clásico de la ciudad de Recreo, con La Perla del Oeste y Deportivo Nobleza como protagonistas de una cita que despierta una enorme expectativa en la comunidad futbolera.
Sin embargo, para preservar el muy buen estado del campo de juego y garantizar las mejores condiciones para disputar un partido de semejante importancia, se resolvió trasladar el encuentro al próximo sábado.
La postergación obliga a esperar una semana más para vivir uno de los enfrentamientos más convocantes del calendario liguista. La rivalidad deportiva, el orgullo de representar a cada institución y el acompañamiento de los hinchas seguirán alimentando la previa de un clásico que moviliza a toda una ciudad.
Mientras tanto, los clubes deberán reorganizar sus preparativos y aguardar que el tiempo acompañe para que la pelota vuelva a rodar con normalidad.
El Lasallanito juega su propio partido
En medio de las suspensiones, el fútbol infantil ofrece una imagen diferente. Desde Cabaña Leiva, el club La Salle informó que el torneo Lasallanito se desarrolla con normalidad, convirtiendo sus instalaciones en un punto de encuentro para cientos de chicos, familias y amantes del fútbol.
La jornada de este sábado cuenta con la presencia de Boca Juniors, River Plate y Talleres, instituciones que jerarquizan una competencia que tiene a los más pequeños como grandes protagonistas. En la cancha principal, cada partido se vive con entusiasmo y la ilusión de los chicos le gana la pulseada a las dificultades del clima.
El marco de público es destacado. Con el mate en la mano, los paraguas y el acompañamiento permanente, las familias siguen las alternativas de cada encuentro y transforman el predio en una verdadera fiesta deportiva.
La organización trabaja para sostener el cronograma y, si las condiciones climáticas lo permiten, este domingo se disputarán las finales de las distintas categorías.
Así, mientras la lluvia obliga a reprogramar buena parte de la actividad oficial de la Liga Santafesina, el Lasallanito mantiene encendida la pasión por el fútbol. Porque cuando se trata de los chicos, la alegría de jugar, compartir y defender una camiseta también forma parte de la gran fiesta del deporte.