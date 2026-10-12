Cambia la formación de precios

La demanda de biocombustibles redefine el negocio global de la soja y el maíz

El uso de maíz para producir bioetanol y de aceite de soja para elaborar biodiésel crece a escala global. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, Estados Unidos y Brasil concentran gran parte de esa demanda, que suma un nuevo factor de influencia del petróleo sobre los precios agrícolas y contribuye a explicar las diferencias entre mercados.