Reporte del Mercado de Capitales

Mejora la perspectiva comercial de Argentina, Brasil celebra el récord bursátil y EE.UU. muestra señales de enfriamiento laboral

La Bolsa de Comercio de Rosario analizó la evolución de tres indicadores clave de la economía internacional: la proyección de superávit comercial argentino, la reacción del mercado financiero brasileño tras la primera vuelta electoral y la leve suba del desempleo en Estados Unidos.