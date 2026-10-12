Las expectativas sobre el desempeño de la economía internacional mostraron movimientos relevantes durante septiembre y los primeros días de octubre de 2026. En Argentina, las proyecciones de superávit comercial volvieron a mejorar; en Brasil, el mercado accionario alcanzó un máximo histórico tras la primera vuelta electoral; y en Estados Unidos, la tasa de desempleo registró un leve incremento.
Mejora la perspectiva comercial de Argentina, Brasil celebra el récord bursátil y EE.UU. muestra señales de enfriamiento laboral
La Bolsa de Comercio de Rosario analizó la evolución de tres indicadores clave de la economía internacional: la proyección de superávit comercial argentino, la reacción del mercado financiero brasileño tras la primera vuelta electoral y la leve suba del desempleo en Estados Unidos.
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Francisco Cuello Rosso y Emilce Terré, examinó estos indicadores y sus posibles implicancias para los mercados y las decisiones económicas en los próximos meses.
Argentina: el superávit comercial proyectado más que se duplicó
Las previsiones del mercado para el saldo comercial argentino de 2026 mejoraron significativamente a lo largo del año. Según los relevamientos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la estimación de superávit pasó de US$ 11.175 millones en enero a US$ 25.701 millones en septiembre.
De esta manera, la proyección aumentó en US$ 14.526 millones en ocho meses y alcanzó su nivel más alto del período analizado.
La revisión al alza se aceleró durante el segundo trimestre: la expectativa pasó de US$ 16.506 millones en abril a US$ 23.600 millones en junio. Después de una leve corrección en julio, volvió a crecer en agosto y septiembre.
En su último relevamiento, los analistas proyectaron exportaciones por US$ 101.200 millones e importaciones por US$ 75.499 millones para el conjunto de 2026.
La evolución de estas estimaciones refleja una perspectiva más favorable para el sector externo argentino. No obstante, se trata de proyecciones de mercado y no de resultados definitivos: su cumplimiento dependerá de la evolución de las exportaciones, las importaciones y las condiciones económicas locales e internacionales.
Brasil: el Bovespa alcanzó un máximo histórico tras las elecciones
El mercado bursátil brasileño registró una fuerte reacción después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de octubre. En la primera rueda posterior a los comicios, el índice Bovespa avanzó un 7,70% y cerró en 206.911,89 puntos, su máximo histórico de cierre hasta ese momento y su mayor suba diaria desde 2020.
Durante la jornada, el indicador llegó a alcanzar los 209.605,70 puntos.
El movimiento se produjo después de un año de marcada volatilidad. El Bovespa había comenzado 2026 en torno a los 160.500 puntos y escalado hasta niveles cercanos a los 199.000 en abril. Luego retrocedió, llegó a ubicarse por debajo de los 170.000 puntos en agosto y retomó la recuperación hacia septiembre.
Según el análisis de la BCR, la reacción posterior a la primera vuelta estuvo vinculada con las expectativas de los inversores sobre una posible política fiscal más restrictiva y avances en reformas económicas ante un escenario electoral favorable a Jair Bolsonaro.
La evolución del mercado brasileño quedó así estrechamente relacionada con las expectativas políticas. El resultado de la segunda vuelta y las señales sobre la futura orientación económica se perfilaban como factores relevantes para la trayectoria de los activos financieros del país.
Estados Unidos: el desempleo subió al 4,2%
El mercado laboral estadounidense mostró señales de moderación durante septiembre. La tasa de desempleo se ubicó en el 4,2%, una décima por encima del 4,1% registrado tanto en julio como en agosto.
Durante 2026, el indicador había comenzado en el 4,3%, alcanzado un máximo del 4,4% en febrero y descendido posteriormente hasta el 4,1%, antes del incremento de septiembre.
De acuerdo con los datos del Bureau of Labor Statistics citados en el informe, la población económicamente activa aumentó en aproximadamente 485.000 personas durante el mes, mientras que el empleo creció en unas 406.000. Como resultado, la cantidad de personas desempleadas se incrementó en 78.000, hasta alcanzar aproximadamente 7,1 millones.
La suba de la tasa constituye una señal de cierto enfriamiento del mercado laboral, aunque por sí sola no confirma un deterioro significativo de la economía estadounidense.
La evolución del empleo y de los precios seguirá siendo determinante para las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Una desaceleración más marcada del mercado laboral podría ampliar el margen para una política monetaria menos restrictiva, pero cualquier modificación también dependerá del comportamiento de la inflación.
Tres indicadores para seguir la economía internacional
Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran escenarios diferentes en las principales economías analizadas: mejores perspectivas para el comercio exterior argentino, una reacción positiva de los activos brasileños ante las expectativas electorales y señales de moderación en el empleo estadounidense.
La evolución de estas variables será relevante para seguir el desempeño de los mercados financieros, las condiciones de financiamiento y las perspectivas del comercio internacional en los próximos meses.