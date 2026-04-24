Alianza estratégica

Fleming y Martolio junto a Prometeon proyectan en Santa Fe el futuro del neumático industrial

En un exclusivo evento realizado en Ríos de Gula, la firma local con más de 50 años de trayectoria y el gigante global del neumático presentaron el relanzamiento de su marca y las soluciones de alta tecnología para el transporte y el agro.