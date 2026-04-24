Contenido realizado para Fleming y Martolio
Fleming y Martolio junto a Prometeon proyectan en Santa Fe el futuro del neumático industrial
En un exclusivo evento realizado en Ríos de Gula, la firma local con más de 50 años de trayectoria y el gigante global del neumático presentaron el relanzamiento de su marca y las soluciones de alta tecnología para el transporte y el agro.
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Bajo el marco incomparable del Puerto de Santa Fe, Fleming y Martolio junto a Prometeon —la compañía global dedicada exclusivamente al segmento industrial— celebraron este jueves 23 de abril un encuentro clave con clientes, transportistas y referentes del sector productivo.
El evento, desarrollado en Ríos de Gula, no solo sirvió para estrechar vínculos comerciales tras medio siglo de relación, sino para marcar el inicio de una nueva era: la transición definitiva de la ingeniería de Pirelli hacia la marca propia Prometeon.
De Pirelli a Prometeon: una evolución de 150 años
La jornada contó con la presencia de las máximas autoridades de la firma. Martin Armagno, CEO de Hispanoamérica para Prometeon, explicó la esencia de la compañía: "Somos la única empresa dedicada 100% al neumático para el negocio comercial e industrial: camiones, agrícola, minería y vehículos viales. Esto nos permite pensar todo el día en soluciones técnicas y de servicio específicas para el cliente que nos busca".
Armagno subrayó que, si bien la historia de la marca está ligada a los 150 años de Pirelli, hoy se vive una evolución. "Pirelli sigue siendo nuestra marca tope, pero el mercado ya empieza a ver a Prometeon como el dueño de esa ingeniería. El próximo paso es el nombre Prometeon como sinónimo de la mejor calidad y tope de gama en el mercado mundial", aseguró el CEO de la empresa.
Santa Fe, un mercado estratégico
La elección de Santa Fe para este relanzamiento no es casual. La relación entre la fabricante y el distribuidor local supera las cinco décadas. Ezequiel Pipino, Gerente Comercial de Prometeon, destacó que la provincia representa la mejor participación de mercado para la firma a nivel regional.
"En Santa Fe tenemos a nuestro principal distribuidor, que es Fleming y Martolio. Somos socios estratégicos; nos potenciamos para traer soluciones y aumentar la productividad del usuario, que al final del día está comprando una herramienta para desarrollar su negocio", señaló Pipino. Durante la charla técnica, se buscó "abrir el neumático" para mostrarle al usuario que no todos los productos son iguales y que la innovación es el motor de la rentabilidad.
El respaldo de la trayectoria familiar
Para la familia Martolio, el evento tuvo una carga emocional y profesional significativa. Edmundo “Pupi” Martolio se mostró conmovido por la convocatoria: "Tener a toda esta gente que nos ayudó en nuestra historia es reconfortante. En una Argentina difícil, estas oportunidades son las que te permiten potenciarte. Prometeon es el paso a la estratosfera, un producto de ultimísima línea con más presente que futuro".
Por su parte, Germán Martolio detalló la dinámica del encuentro, que incluyó promociones especiales y sorteos para los asistentes. "La idea era mimar a los clientes, muchos de los cuales están con nosotros desde hace 40 o 50 años. Además de presentar la línea premium, también impulsamos la marca ANTEO, una opción más económica que comercializamos en todo el país", explicó.
El evento de este jueves estuvo enfocado en el sector de transporte de carga y pasajeros, pero la agenda continúa. Mientras que la jornada del viernes estuvo dedicada exclusivamente al sector de Agro, donde Fleming y Martolio es el referente nacional para la marca, reafirmando su liderazgo en el corazón productivo del país.