Santa Fe quedó formalmente incorporada al Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, el organismo creado para realizar el seguimiento de una infraestructura estratégica para el comercio y la logística del país. La provincia estará representada por Jorge Henn, quien adelantó que uno de los temas que llevará a esa mesa será la situación del acceso al puerto de Santa Fe.
Henn anticipó que Santa Fe buscará mejoras para el acceso a su puerto desde el Consejo de la Hidrovía
La provincia quedó formalmente incorporada al organismo de control de la Vía Navegable Troncal, cuya concesión fue adjudicada a Jan de Nul. El representante santafesino destacó que el acceso al puerto de Santa Fe será uno de los temas centrales de la agenda.
La conformación del Consejo fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 59/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial. Santa Fe integra el sector de representación de las provincias junto con Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires.
La Vía Navegable Troncal cuenta con una concesión adjudicada en junio de este año a Jan de Nul, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable.
En este nuevo ámbito de seguimiento, Henn sostuvo que la participación santafesina permitirá abordar cuestiones vinculadas con el dragado, el balizamiento, los aspectos ambientales y las condiciones de navegación.
“El Consejo es fundamental para la concesión de la hidrovía. Es importante que podamos hacer un seguimiento de la agenda del dragado y balizamiento, de las cuestiones ambientales y de otros aspectos vinculados al funcionamiento de la vía navegable”, señaló.
El acceso al puerto de Santa Fe, en la agenda
Consultado sobre si la participación en el Consejo podría permitir avanzar en el dragado de los accesos a puertos como el de Santa Fe, Henn fue contundente: “Exactamente”. El representante provincial consideró que el acceso al puerto de la ciudad es un tema “central” y vinculó su desarrollo con las condiciones necesarias para favorecer el movimiento de barcazas y hacer más eficiente el sistema logístico.
En particular, mencionó cuestiones relacionadas con el ancho de solera y planteó la necesidad de analizar técnicamente las condiciones de navegación. Para ello, señaló que la provincia recurrirá también al conocimiento de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario.
“Vamos a asumir con muchísima responsabilidad este tema, acudiendo también a las universidades como consultoras privilegiadas a la hora de tomar decisiones que afectan a los santafesinos”, explicó.
Henn remarcó que el objetivo no debe pensarse solamente en términos de un puerto aislado, sino dentro de un sistema integrado. En ese sentido, mencionó la relación entre Santa Fe y Rosario y destacó la posibilidad de complementar cargas para reducir costos logísticos.
Una infraestructura estratégica para Santa Fe
El funcionario destacó el peso de la provincia dentro de la Vía Navegable Troncal y su importancia para el movimiento de agrograneles y las exportaciones.
“La hidrovía es una autopista que pasa enfrente de nuestras casas y que es absolutamente necesaria para que bajen los costos, haya más competitividad y más empleo”, sostuvo.
También planteó la importancia de avanzar en una mayor utilización del transporte fluvial de cargas dentro del país. Según explicó, una nueva legislación sobre cabotaje podría favorecer el traslado interno de mercaderías mediante barcazas.
Otro de los temas que mencionó fue la terminal de contenedores del puerto de Santa Fe. Henn señaló que el proceso para su concesión se encuentra avanzado y explicó que la decisión apunta a incorporar experiencia específica para la operación de este tipo de infraestructura.
Cómo quedó conformado el Consejo
La resolución establece cuatro sectores dentro del Consejo de Control: provincias; usuarios del sistema; áreas técnicas y sociales; y la autoridad de aplicación y control.
Además de las seis provincias, entre los integrantes del sector de usuarios se encuentran la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.
También participan la Prefectura Naval Argentina, el Servicio de Hidrografía Naval, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento y la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación informó además que resta definir la entidad que representará a los armadores y operadores de transporte fluvial del tramo sur.
Para Santa Fe, la incorporación al Consejo abre un ámbito institucional para plantear necesidades concretas de la ciudad y la provincia. En ese escenario, el acceso al puerto santafesino aparece como uno de los principales temas que la representación provincial buscará poner en discusión.