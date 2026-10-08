Vías Navegables

Henn anticipó que Santa Fe buscará mejoras para el acceso a su puerto desde el Consejo de la Hidrovía

La provincia quedó formalmente incorporada al organismo de control de la Vía Navegable Troncal, cuya concesión fue adjudicada a Jan de Nul. El representante santafesino destacó que el acceso al puerto de Santa Fe será uno de los temas centrales de la agenda.