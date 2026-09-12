Santa Fe se incorporó al Consejo de Control de la Hidrovía y designó a sus representantes

Con esta incorporación, Santa Fe buscará incidir en la reducción de costos logísticos, promover la transparencia de la nueva concesión y articular propuestas con los sectores productivos, sindicales y portuarios locales, garantizando la defensa de los intereses estratégicos de la región sin alterar las competencias provinciales vigentes. Foto: Archivo / REUTERS / Matias Baglietto.