La diputada provincial de Santa Fe, Fernanda Castellani, destacó los avances en el proceso de adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y remarcó la importancia que tiene la vía navegable para el desarrollo productivo de Santa Fe y la competitividad del sector agropecuario.
Castellani destacó la importancia de avanzar con la nueva concesión de la Hidrovía para fortalecer al campo santafesino
“La Hidrovía es una infraestructura estratégica para nuestra provincia y para todo el sistema productivo argentino. Por aquí sale gran parte de la producción agroindustrial que genera empleo, inversión y crecimiento. Por eso es fundamental avanzar con celeridad y transparencia en la nueva concesión”, afirmó la legisladora.
Castellani sostuvo que el futuro esquema de gestión permitirá mejorar la eficiencia logística y generar condiciones más favorables para los productores. “Cada mejora en el dragado, el mantenimiento y la navegabilidad de la vía troncal impacta directamente en la reducción de costos logísticos y en una mayor competitividad para el campo santafesino”, señaló.
En ese sentido, destacó el rol central que ocupa Santa Fe dentro del sistema portuario y exportador del país. “Nuestra provincia es el corazón productivo de la Hidrovía. Aquí se concentra gran parte de la actividad agroindustrial y portuaria de la Argentina, por lo que resulta indispensable que Santa Fe tenga una participación activa en las instancias de control y seguimiento de la concesión”, expresó.
La diputada también valoró la creación del Consejo de Control como una herramienta para garantizar transparencia y seguimiento técnico permanente. “Es importante que las provincias, los usuarios y los sectores productivos puedan participar activamente en el monitoreo de las obras y de los compromisos asumidos. La Hidrovía necesita una gestión eficiente, moderna y con una mirada federal”, sostuvo.
Asimismo, Castellani remarcó que la vía navegable es clave para sostener el crecimiento económico y la generación de divisas. “Más del 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales argentinas se movilizan a través de este corredor. Su correcto funcionamiento es determinante para el desarrollo de nuestras economías regionales y para el fortalecimiento de toda la cadena productiva”, afirmó.
Finalmente, la legisladora consideró que la nueva etapa de la Hidrovía representa una oportunidad para consolidar el liderazgo exportador de Santa Fe. “Estamos hablando de una herramienta fundamental para el presente y el futuro de nuestra producción. Una Hidrovía más eficiente significa más oportunidades para nuestros productores, más inversión, más empleo y más crecimiento para toda la provincia”, concluyó.