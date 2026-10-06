A las comisiones de la Cámara de Senadores ingresó un proyecto de ley que busca dar a los departamentos costeros bañados por el río Paraná o sus afluentes una cuota de poder ante la Provincia y, por extensión, ante la Nación.
Una ley busca involucrar a departamentos costeros en regulaciones a la Hidrovía
La idea es crear un mecanismo institucional de consulta que represente a los santafesinos que conviven con los efectos directos e indirectos de la principal vía navegable del país.
Se propone que una Mesa Provincial de Participación Territorial de la Vía Navegable Troncal pueda interactuar con el Poder Ejecutivo Provincial, que debe ser consultado por los organismos nacionales que gestionan la Hidrovía.
Esa instancia de participación institucional podría llevar de manera permanente "las inquietudes de los municipios y comunas, de las instituciones productivas, portuarias, ambientales, académicas y sociales y de los demás actores vinculados con el río".
El texto pertenece al senador radical Germán Baumgartner. Representa a Garay que, como La Capital, Rosario, San Lorenzo, Constitución General Obligado, San Javier y San Jerónimo, cuentan con esas aguas y con los efectos del tránsito fluvial.
Obviamente, hasta los puertos del sur provincial es hasta visual la influencia de la navegación del Paraná y, en cambio, hacia el norte el tránsito fluvial es menor y el Paraná se vuelca hacia Entre Ríos. En cualquier caso, los ocho departamentos costeros son parte del ecosistema.
En los fundamentos, el legislador recuerda que "la Vía Navegable Troncal constituye una infraestructura estratégica" para el país con "incidencia particularmente significativa sobre la Provincia de Santa Fe, por la extensión de su frente fluvial, la presencia de importantes puertos y la concentración de actividades productivas, industriales y logísticas vinculadas al río Paraná".
Y sigue: "la reciente conformación, por parte del Estado Nacional, de ámbitos de control y participación vinculados con la Vía Navegable Troncal constituye una oportunidad para fortalecer la presencia de Santa Fe y garantizar que las decisiones que se adopten contemplen las particularidades de los territorios directamente vinculados con el sistema fluvial".
Entiende que si bien su navegación y administración es de competencia nacional, "las decisiones relacionadas con su dragado, balizamiento, profundidad, trazado, mantenimiento y desarrollo pueden producir consecuencias concretas sobre el territorio provincial".
"Los efectos pueden alcanzar aspectos ambientales, hidrológicos y geomorfológicos, pero también la actividad portuaria, la producción, la logística, el empleo, la pesca, el turismo, la infraestructura, las costas, los humedales, las islas y la calidad de vida de las comunidades ribereñas", subraya.
Opina que es necesario que Santa Fe "cuente con un mecanismo institucional que permita que las inquietudes y propuestas de los departamentos directamente vinculados con el río sean incorporadas a la posición que Santa Fe lleve ante las autoridades nacionales".
Detalles
Se pretende un "mecanismo sencillo y de carácter territorial" con un representante por departamento para que la participación no quede "limitada exclusivamente a la estructura del Poder Ejecutivo provincial ni se concentre en una única representación política".
Añade que "los senadores provinciales, en su carácter de representantes de los departamentos, podrán participar como articuladores institucionales y legislativos, favoreciendo el vínculo entre las autoridades locales, el representante departamental y los distintos ámbitos provinciales".
Y que la información y las propuestas surgidas de cada departamento serán posteriormente reunidas en dicha mesa y puestas "en conocimiento del representante de Santa Fe ante el organismo nacional correspondiente".
"Se establece así un mecanismo de participación que puede sintetizarse en una lógica de representación territorial ascendente: las inquietudes nacen en las comunidades y gobiernos locales, son sistematizadas en cada departamento, se integran en una instancia provincial y finalmente son trasladadas por el representante de Santa Fe al ámbito nacional", dice el representante por Garay.
El tercer artículo de la iniciativa describe qué acciones deberán llevar adelante los representantes de esos departamentos ante el organismo de consulta a crear y ante sus vecinos.
Promoverán "mecanismos periódicos de consulta y participación con los gobiernos locales y las instituciones de sus respectivos departamentos, especialmente ante proyectos, obras, modificaciones o decisiones vinculadas con el dragado, balizamiento, navegación, infraestructura, ambiente, seguridad y desarrollo productivo de la Vía Navegable Troncal.
Una "dimensión territorial"
"La dimensión territorial resulta especialmente relevante frente a una concesión de largo plazo de la Vía Navegable Troncal. Las decisiones que se adopten durante su desarrollo no tendrán necesariamente los mismos efectos sobre todos los sectores de la provincia".
"Una modificación en las condiciones de navegación, una obra de dragado o una alteración en el régimen de mantenimiento" puede producir "consecuencias diferentes en el norte, centro o sur del territorio santafesino", advierte el senador provincial.