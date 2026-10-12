Guerra en Euorpa

El Kremlin mantiene la cautela ante la tregua energética anunciada por Estados Unidos

El Gobierno ruso aseguró que continúan los contactos diplomáticos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una tregua energética entre Rusia y Ucrania. Moscú reiteró que busca un acuerdo de paz duradero y cuestionó la posibilidad de una pausa temporal en las hostilidades.