El Kremlin evitó confirmar que Rusia haya aceptado la tregua energética entre Moscú y Kiev anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que continúan los contactos diplomáticos y señaló que el Gobierno informará cuando haya novedades concretas.
El Kremlin mantiene la cautela ante la tregua energética anunciada por Estados Unidos
El Gobierno ruso aseguró que continúan los contactos diplomáticos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una tregua energética entre Rusia y Ucrania. Moscú reiteró que busca un acuerdo de paz duradero y cuestionó la posibilidad de una pausa temporal en las hostilidades.
“Continúan los contactos. En cuanto tengamos algo que decir al respecto, les informaremos sin falta”, expresó Peskov durante su habitual rueda de prensa telefónica.
El vocero también reiteró la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, respecto de los llamamientos a un alto el fuego. Según sostuvo, Moscú no busca una pausa temporal de las hostilidades, sino alcanzar un acuerdo que garantice una paz duradera.
“Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”, afirmó, al recordar la posición del mandatario ruso.
Peskov agregó que Rusia está agradecida a Washington por sus esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto, aunque no confirmó los términos ni la implementación de la tregua energética anunciada por Trump.
Rusia condiciona una eventual pausa a las elecciones en Ucrania
El portavoz del Kremlin también se refirió al pedido del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de establecer una tregua de 60 días que permita organizar elecciones en el país.
En ese contexto, Peskov aseguró que Putin estaría dispuesto a ordenar la suspensión de los ataques contra Ucrania durante la jornada electoral, en caso de que Kiev avance con la convocatoria a las urnas.
“Si Kiev realmente quiere celebrar elecciones, entonces el presidente ruso, el comandante supremo, estará dispuesto a ordenar no realizar ataques contra Ucrania el día de las elecciones, justo el día de la votación”, sostuvo el vocero.
La declaración plantea una disposición limitada a la jornada electoral, sin que ello implique la confirmación de un alto el fuego más amplio o de un acuerdo para detener los ataques contra la infraestructura energética.
Lavrov cuestionó una tregua temporal
Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, expresó sus reservas ante la posibilidad de una pausa en los combates. El funcionario sostuvo que Moscú no considera que Ucrania merezca una interrupción de las hostilidades y afirmó que Rusia no quiere volver a confiar en garantías y promesas que, a su juicio, podrían no cumplirse.
Lavrov también cuestionó los motivos de Kiev para solicitar una tregua. Según su interpretación, una pausa permitiría a Ucrania recuperar capacidades militares y recibir nuevos suministros de armamento de sus aliados europeos.
El funcionario ruso argumentó que ese tiempo podría ser utilizado para preparar nuevas operaciones militares, en lugar de avanzar hacia una solución negociada.
Washington busca impulsar una salida diplomática
Pese a las diferencias sobre las condiciones de un eventual alto el fuego, el Kremlin reconoció los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un entendimiento entre Rusia y Ucrania.
Por el momento, sin embargo, Moscú no confirmó formalmente su adhesión a la tregua energética anunciada por Trump. La continuidad de los contactos diplomáticos será clave para determinar si la iniciativa se traduce en compromisos concretos para reducir los ataques contra instalaciones energéticas y avanzar hacia una desescalada del conflicto.