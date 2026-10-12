Taiwán mantiene bajo vigilancia una serie de ejercicios militares iniciados por China frente a sus propias costas, que se prolongarán de manera intermitente hasta el próximo 20 de octubre. Las maniobras, que incluyen prácticas con fuego real, generan preocupación en Taipéi por el impacto que pueden tener sobre la seguridad y la estabilidad regional.
China realiza maniobras militares en sus costas y Taiwán refuerza la vigilancia
Las Fuerzas Armadas taiwanesas siguen de cerca las maniobras militares de China, que se desarrollarán de manera intermitente hasta el 20 de octubre en distintos sectores de su litoral. Los ejercicios más próximos a la isla están previstos entre el 13 y el 15 de octubre, frente a la provincia china de Zhejiang.
El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, afirmó este lunes que las Fuerzas Armadas de la isla siguen de cerca los movimientos del Ejército Popular de Liberación (EPL) chino y cuentan con información sobre las actividades previstas.
Según explicó el funcionario, una evaluación preliminar indica que los ejercicios corresponden a prácticas de tiro de unidades de artillería y otras fuerzas. No obstante, sostuvo que las tropas taiwanesas mantendrán un seguimiento estricto de las operaciones.
Desde el jueves pasado, la Administración de Seguridad Marítima de China emitió al menos seis avisos a la navegación relacionados con las maniobras, que se desarrollarán en distintos puntos de la costa, desde la isla meridional de Hainan hasta el mar de Bohai, en el norte del país.
Las maniobras más cercanas a Taiwán
Los ejercicios que se desarrollarán más cerca de Taiwán están programados entre el 13 y el 15 de octubre, en períodos de entre una y dos horas. Las actividades tendrán lugar en un área marítima frente a la provincia oriental china de Zhejiang, ubicada a unos 280 kilómetros al norte de la isla.
En declaraciones difundidas por la agencia taiwanesa CNA, Koo aseguró que el Ministerio de Defensa Nacional tiene pleno conocimiento de la situación y remarcó que las fuerzas de la isla continuarán observando los movimientos chinos.
El ministro señaló que las operaciones serán monitoreadas bajo el principio de no subestimar las capacidades del adversario. Además, cuestionó las actividades del Ejército Popular de Liberación, al considerar que sus ejercicios representan una amenaza militar y contribuyen a la inestabilidad en la región del Indopacífico.
La tensión militar entre Pekín y Taipéi
Las maniobras se desarrollan en un contexto de persistentes tensiones entre China y Taiwán. Pekín considera a la isla parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para concretar la reunificación, mientras que Taipéi mantiene un gobierno autónomo y refuerza sus capacidades de defensa.
La proximidad de los ejercicios militares vuelve a poner el foco en la seguridad del estrecho de Taiwán y de las aguas circundantes, una zona estratégica para el comercio internacional y el equilibrio geopolítico de Asia oriental.
Taiwán defiende un mayor gasto en defensa
Las maniobras chinas se producen pocos días después de la celebración del Día Nacional de la República de China, nombre oficial de Taiwán, que tuvo lugar el 10 de octubre.
Durante el acto, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, defendió el incremento del gasto militar como una herramienta para fortalecer la capacidad de disuasión y evitar un conflicto con Pekín.
La decisión se inscribe en los esfuerzos de Taipéi por modernizar sus fuerzas armadas y responder a la creciente presión militar china. Mientras tanto, las autoridades taiwanesas mantienen la vigilancia sobre las operaciones anunciadas por Pekín, en una región donde cualquier incremento de la actividad militar es observado con atención por los países vecinos y las principales potencias internacionales.