Tensión en el Indopacífico

China realiza maniobras militares en sus costas y Taiwán refuerza la vigilancia

Las Fuerzas Armadas taiwanesas siguen de cerca las maniobras militares de China, que se desarrollarán de manera intermitente hasta el 20 de octubre en distintos sectores de su litoral. Los ejercicios más próximos a la isla están previstos entre el 13 y el 15 de octubre, frente a la provincia china de Zhejiang.