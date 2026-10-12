Con vientos de 185 km/h y lluvias intensas

México se prepara para el impacto del huracán Simon, que avanza frente a la costa del Pacífico

El ciclón se mantiene como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora, frente a las costas de Jalisco. Las previsiones indican que podría tocar tierra cerca de Mazatlán el miércoles, mientras las autoridades advierten sobre inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y una peligrosa marejada ciclónica.