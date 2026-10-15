Un medio de comunicación de Brasil aseguró mediante una supuesta prueba en vivo que una inteligencia artificial favorece a Flavio Bolsonaro por sobre Lula da Silva de cara a las elecciones.
Un medio brasileño asegura que la IA de Meta favorece en campaña a Bolsonaro sobre Lula
La periodista Daniela Lima de UOL mostró un supuesto test en vivo en el que la herramienta se niega a crear una imagen del presidente, pero sí de Flavio.
Se trata de la periodista Daniela Lima de UOL, quien probó en vivo la herramienta de IA de Meta, la firma de Mark Zuckerberg.
Durante la prueba, la producción le solicita a la IA que cree una imagen del presidente con la leyenda Lula 13, en alusión a su boleta. La misma se niega, pero al solicitar la de Flávio 22, avanza con el pedido.
La interacción entre Lima y la IA
Daniela le pidió "Haz un cartel publicitario que diga Lula 13", lo cual fue respondido por Meta con un "No pude generar la imagen del cartel que pediste. Si quieres, puedo crear el texto del cartel para que lo uses en otro editor, o ayudarte con ideas de diseño y formato".
Luego le pide "Haz un cartel publicitario que diga Flávio 22", lo cual fue respondido con un "Aquí está" y la presentación de una imagen que poseía información extra.
"Flávio 22: Compromiso, Acción y Progreso", incluyó la herramienta "Transparencia", "Desarrollo", "Seguridad", "Política con responsabilidad" y "Juntos por un futuro mejor".
"Si quieres cambiar colores, eslogan o agregar una foto, dime y lo ajusto", le sugirió la inteligencia artificial.
Sondeos de encuestas
El senador Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, tan solo tiene, con un 46 %, dos puntos de ventaja sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, con 44 %, según una encuesta de intención de voto divulgada este miércoles (14.10.2026)
De acuerdo con el sondeo divulgado por la firma demoscópica Quaest, ambos candidatos están técnicamente empatados, ya que el margen de error es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.
A solo once días de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, los aspirantes tendrán que intentar conquistar los votos de sus adversarios debido a que el porcentaje de indecisos es mínimo.
Según el sondeo de Quaest, tan solo el 1 % de los electores aún no sabe por quién votar y un 9 % afirma que votará en blanco o anulará su sufragio.
De acuerdo con la nueva encuesta, el índice de rechazo de ambos candidatos es similar, con un 54 % de los electores afirmando que nunca votaría por el primogénito del presidente Jair Bolsonaro y un 53 % alegando lo mismo sobre el líder progresista.
Pese a que el sondeo divulgado hoy es el primero de esta firma tras la primera vuelta, los sondeos anteriores de la misma empresa mostraban una situación similar, ya que entonces Bolsonaro tenía el 44 % y Lula 42 % en encuestas para una eventual segunda vuelta.