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Milei ratificó en Washington su alianza con Trump y llamó "dictador comunista" a Lula

En Estados Unidos, el mandatario argentino ratificó su alianza con el líder republicano y apuntó con dureza contra el gobierno brasileño de cara a los comicios.

Milei este miércoles junto a Eduardo Bolsonaro.Milei este miércoles junto a Eduardo Bolsonaro.
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El presidente Javier Milei ratificó este miércoles su alineamiento con Donald Trump, y puntualizó la necesidad de que el estadounidense "salga fortalecido" en las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre; en cambio, redobló sus críticas hacia el actual mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, a quien calificó como "dictador comunista".

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Alineamiento con Donald Trump

"No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio", sentenció Milei, y añadió que "Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre".

Además, convalidó su apoyo a Flávio Bolsonaro, con miras al balotaje en Brasil, que se llevará a cabo en diez días, y llamó a sacar "a patadas al dictador comunista", en referencia a Lula.

"Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flavio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injusta encarcelado", añadió.

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El mandatario argentino se pronunció de esta manera durante su discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, que se llevó a cabo en Washington, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) campaigns in the Sarandi neighborhood, one of the areas hardest hit by the historic floods in 2024, in Porto Alegre, Brazil, October 14, 2026. REUTERS/Diego VaraFlavio Bolsonaro. REUTERS/Diego Vara

Durante el evento, organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, el libertario recibió el premio "Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana".

La herencia económica en Argentina

Sobre la situación de la Argentina, sostuvo que "heredamos un país al borde de una nueva hiperinflación, producto de una clase política irresponsable y futurista. No perdimos un segundo. Aplicamos un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia".

Asimismo, habló de la política en Latinoamérica: "País tras país, desde las urnas, desde nuestro gobierno, hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda la región y los resultados fueron contundentes".

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