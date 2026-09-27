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Presión en las calles serbias

Renunció el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic

Busca competir por el cargo de primer ministro. Anunció que este lunes entregará formalmente sus funciones a la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, quien quedará interinamente al frente del país.

“Esta es mi última noche en este edificio”, afirmó Vucic ante cientos de simpatizantes .“Esta es mi última noche en este edificio”, afirmó Vucic ante cientos de simpatizantes .
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El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, presentó este domingo su renuncia al cargo, siete meses antes de finalizar su mandato, para participar en la campaña de las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre y buscar convertirse en primer ministro.

Vucic firmó su dimisión después de dirigirse a sus seguidores desde la sede de la Presidencia en Belgrado y anunció que este lunes entregará formalmente sus funciones a la presidenta del Parlamento, Ana Brnabić, quien quedará interinamente al frente del país.

Supporters of Serbian President Aleksandar Vucic light flares outside the Presidency of Serbia moments before he formally submits his resignation, ending his second and final five-year term in office, in Belgrade, Serbia, September 27, 2026. REUTERS/Djordje KojadinovicFotos: Reuters.

“Esta es mi última noche en este edificio”, afirmó Vucic ante cientos de simpatizantes que se congregaron frente a la sede presidencial.

El dirigente, una de las figuras dominantes de la política serbia durante más de una década, cumplía su segundo y último mandato presidencial, que debía concluir en mayo de 2027.

El objetivo del cargo parlamentario

La Constitución de Serbia le impedía presentarse para un tercer período consecutivo como presidente, pero su renuncia le permite participar de las elecciones parlamentarias y eventualmente ser designado primer ministro si su fuerza consigue formar gobierno.

Vucic ya había anunciado que tenía intención de disputar la jefatura del Gobierno en las elecciones anticipadas del próximo 25 de octubre.

Serbian President Aleksandar Vucic addresses citizens outside the Presidency of Serbia moments before formally submitting his resignation, ending his second and final five-year term in office, in Belgrade, Serbia, September 27, 2026. REUTERS/Djordje KojadinovicFotos: Reuters.

El ahora exmandatario lidera el Partido Progresista Serbio (SNS), que junto con sus aliados deberá enfrentar, entre otras fuerzas, al movimiento anticorrupción encabezado por estudiantes y a una coalición de partidos opositores proeuropeos.

Presión en las calles serbias

La convocatoria electoral se produce después de casi dos años de protestas encabezadas por estudiantes y sectores opositores contra el Gobierno.

Las movilizaciones comenzaron tras el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, en noviembre de 2024, que provocó la muerte de 16 personas.

Mirá tambiénSe disolvió el Parlamento de Serbia y se llamó a elecciones anticipadas

El episodio desencadenó protestas contra la corrupción y reclamos de responsabilidades políticas, y el movimiento estudiantil convirtió posteriormente la convocatoria a elecciones anticipadas en una de sus principales demandas.

El ahora exmandatario lidera el Partido Progresista Serbio (SNS), que junto con sus aliados deberá enfrentar, entre otras fuerzas, al movimiento anticorrupción encabezado por estudiantes y a una coalición de partidos opositores proeuropeos.

La convocatoria electoral se produce después de casi dos años de protestas encabezadas por estudiantes y sectores opositores contra el Gobierno.

Las movilizaciones comenzaron tras el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, en noviembre de 2024, que provocó la muerte de 16 personas.

El episodio desencadenó protestas contra la corrupción y reclamos de responsabilidades políticas, y el movimiento estudiantil convirtió posteriormente la convocatoria a elecciones anticipadas en una de sus principales demandas.

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