España está conmocionada por el choque de dos trenes ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. El saldo provisional asciende a 64 personas fallecidas, mientras que una gran cantidad de pasajeros resultaron heridos, varios de ellos de gravedad.
Dos trenes chocaron en España y la tragedia ya dejó 64 muertos: qué se sabe
El siniestro ocurrió en la provincia de Toledo e involucró a formaciones de Renfe e Iryo. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo, mientras las autoridades investigan las causas y asisten a los heridos.
Las primeras imágenes del lugar mostraron restos de las formaciones esparcidos por las vías y un terraplén. Mientras los equipos de emergencia desplegaban el operativo de rescate, algunos pasajeros intentaban salir de los vagones y alejarse de la zona con sus pertenencias.
Cómo ocurrió el choque
El accidente se produjo a las 8.54 y involucró a dos formaciones ferroviarias: una perteneciente a la empresa privada Iryo y otra a la compañía nacional Renfe.
El alcalde de Urda, municipio de Castilla-La Mancha donde ocurrió el siniestro, fue uno de los primeros en informar sobre la presencia de heridos. Sin embargo, a medida que avanzaron las tareas de asistencia, la magnitud de la tragedia quedó en evidencia y el número de víctimas fatales ascendió a 64.
Las causas del choque aún deben esclarecerse. Por el momento, las autoridades concentran sus esfuerzos en atender a los afectados, rescatar a quienes permanecen en la zona y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.
Un amplio operativo de emergencia
Los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha desplegaron distintos equipos para asistir a los pasajeros. El operativo incluye varios cuerpos de bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos.
La gravedad del accidente obligó a interrumpir la circulación de trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. La medida fue anunciada por ADIF, la empresa pública responsable de gestionar la infraestructura ferroviaria.
Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades siguen evaluando el alcance del siniestro. La cantidad de personas heridas y la gravedad de algunas lesiones mantienen la preocupación por la evolución del balance de víctimas.
Las reacciones de los líderes europeos
La tragedia generó expresiones de pesar y solidaridad en España y en otros países europeos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su consternación por lo ocurrido y expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió su pesar y el acompañamiento de Francia al pueblo español.
Las muestras de solidaridad se sumaron al impacto provocado por el accidente, que volvió a poner la seguridad ferroviaria en el centro de la atención pública.
El antecedente de Adamuz
El choque se produce menos de un año después de otro grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en Andalucía, donde murieron 46 personas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad.
Aquel siniestro, ocurrido el 18 de enero, conmocionó a España y generó fuertes cuestionamientos al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez por parte de sectores de la oposición, tanto de derecha como de extrema derecha.
La nueva tragedia vuelve a sacudir al país, mientras las autoridades avanzan con las tareas de rescate y buscan establecer qué provocó la colisión en Toledo.