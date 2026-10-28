El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, emitió una comunicación oficial en la que confirmó la muerte de un ciudadano de nacionalidad argentina a causa del grave accidente ferroviario ocurrido en España. De acuerdo con los datos recabados por las autoridades diplomáticas hasta el momento, la colisión de formaciones ferroviarias dejó además a otro argentino en condición de desaparecido y a un grupo de connacionales con heridas de diversa consideración.
Tragedia ferroviaria en Toledo: confirman la muerte de un argentino y hay otro desaparecido
Un ciudadano nacional falleció en el choque de trenes de alta velocidad en España, mientras se mantienen las tareas de rescate y la contención consular a las familias de los afectados.
La representación diplomática argentina en Madrid junto con la red de consulados desplegados en territorio español activaron de forma inmediata los protocolos de asistencia y contención consular. Según precisaron desde la Cancillería, las oficinas mantendrán un contacto permanente e interdisciplinario con las familias de las víctimas y de los internados, brindando la asistencia médica, jurídica y logística necesaria bajo estrictas pautas de privacidad, reserva y confidencialidad respecto a las identidades.
El trágico accidente ferroviario en la red de alta velocidad de Toledo
El siniestro aconteció en la provincia de Toledo, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sobre el corredor ferroviario de alta velocidad que conecta la capital, Madrid, con la región de Andalucía. Por razones que continúan siendo objeto de investigación por parte de las comisiones técnicas de seguridad de ADIF y las autoridades judiciales españolas, dos formaciones colisionaron provocando el descarrilamiento de varios vagones.
La violencia del impacto provocó que al menos dos de los coches se desprendieran de la vía y cayeran por un terraplén de considerable altura, lo que complicó el despliegue inicial de los equipos de respuesta inmediata. El hecho movilizó un operativo sanitario y de rescate de gran escala que incluyó dotaciones de bomberos, unidades de cuidados intensivos móviles, helicópteros de traslado y personal de las fuerzas de seguridad locales y nacionales.
Asistencia consular y seguimiento de la nómina de heridos
Frente a la magnitud del episodio, que provocó decenas de víctimas fatales y numerosos heridos de gravedad en la población general, las autoridades consulares argentinas establecieron un seguimiento personalizado sobre los centros de atención médica y los centros de derivación de heridos dispuestos en Toledo y Madrid.
Las tareas consulares están enfocadas en dos frentes principales: acompañar a los allegados del ciudadano fallecido en los trámites de repatriación e identificación formal, y agilizar las tareas de búsqueda e identificación del argentino que aún permanece con paradero desconocido tras la colisión.
El despliegue operativo en la zona de las vías continúa realizándose de manera ininterrumpida por parte de los rescatistas, quienes trabajan sobre las estructuras metálicas afectadas para descartar la presencia de más pasajeros atrapados en el interior de las unidades dañadas.
La tragedia enluta tanto a la comunidad local como a nivel internacional debido al elevado flujo de viajeros que utilizaba este trayecto. Con el correr de las horas, los consulados argentinos continuarán centralizando las comunicaciones oficiales con los allegados directos para actualizar el estado de salud de los heridos internados y el avance de los operativos de localización en el sitio del accidente.