España atraviesa una nueva tragedia ferroviaria tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. El siniestro dejó, según el balance provisional informado, 74 personas fallecidas y más de 100 heridas. De estas últimas, 50 permanecían internadas y 15 se encontraban en unidades de cuidados intensivos (UCI).
Choque de trenes en España: ya son 74 los muertos y se investiga una posible falla en el control
La colisión entre formaciones de Renfe e Iryo ocurrió cerca de Urda, en Toledo. Hay más de 100 heridos y las primeras comunicaciones con el centro de control quedaron bajo análisis.
El accidente involucró a una formación de Renfe, la compañía ferroviaria estatal española, y otra de Iryo, una operadora privada. La colisión se produjo en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía y provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales terminaron fuera de las vías.
Mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de rescate y la revisión de los coches afectados, las autoridades comenzaron a analizar las circunstancias que precedieron al impacto. Entre los elementos bajo investigación se encuentran las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control ferroviario de Atocha, en Madrid, y las autorizaciones que se emitieron para reanudar la circulación.
El episodio ocurrió apenas diez meses después del accidente ferroviario registrado en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que también involucró a trenes de alta velocidad y dejó decenas de víctimas. La reiteración de siniestros de esta magnitud generó nuevas expresiones de preocupación entre las autoridades españolas.
Qué se investiga
Las primeras comunicaciones entre el centro de control de Atocha y la conductora del tren de Iryo se convirtieron en una pieza relevante para reconstruir la secuencia del accidente. Los audios difundidos inicialmente plantean interrogantes sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos para gestionar la circulación cuando se detectan problemas en la infraestructura o en los sistemas de seguridad.
Según la información preliminar, el centro de control habría autorizado a un tren AVE de Renfe a reanudar la marcha normal, pese a que existía una alerta roja relacionada con la presencia de la formación de Iryo en la vía.
El tren de Renfe circulaba aproximadamente 25 kilómetros por detrás del convoy de la operadora privada. La diferencia entre las instrucciones de circulación resulta central para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos previos a la colisión.
De acuerdo con los datos difundidos, la autorización de marcha normal permitía circular a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, mientras que el procedimiento de velocidad reducida establecía un máximo de 40 kilómetros por hora. La investigación deberá establecer qué indicaciones se transmitieron efectivamente, cómo respondió el sistema de seguridad y por qué no se evitó el impacto.
El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, calificó de «inexplicable» la decisión del centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha de un AVE de Renfe cuando el sistema mostraba una alerta roja por la presencia del tren de Iryo.
Sus declaraciones pusieron el foco en las decisiones operativas adoptadas durante los minutos previos al choque. Sin embargo, las circunstancias técnicas y las eventuales responsabilidades todavía deben ser establecidas a partir de las pericias y de la investigación oficial.
La reacción del Gobierno
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se refirió a la magnitud del accidente y a la repetición de una tragedia ferroviaria de estas características en un período de pocos meses.
«No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios en un mismo año», afirmó el mandatario, en referencia al choque ocurrido en Toledo y al siniestro de Adamuz, registrado en enero.
Tras el accidente, el Gobierno español se comprometió a esclarecer lo ocurrido y a acompañar a las víctimas y sus familias. En paralelo, los organismos de emergencia y las autoridades judiciales avanzaron con las tareas de asistencia, identificación y recuperación de los restos de las formaciones.
La investigación deberá determinar si existieron fallas en los sistemas de señalización, errores en las instrucciones transmitidas desde el centro de control o una combinación de factores técnicos y operativos. Hasta que se conozcan los resultados, las hipótesis iniciales no permiten establecer una causa definitiva del choque.
La magnitud del siniestro también volvió a colocar bajo la lupa los mecanismos de seguridad de la red ferroviaria española, especialmente los procedimientos que deben aplicarse cuando una incidencia obliga a detener trenes o restringir su circulación.
Mientras continúa el análisis de las comunicaciones y de los registros técnicos, el balance de víctimas y la gravedad de las lesiones mantienen la atención puesta en la evolución de los heridos.