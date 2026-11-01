Dolor en la Iglesia peruana

Murió el arzobispo de Cusco días antes de recibir al papa León XIV en Perú

El franciscano murió el viernes 30 de octubre, cuando se preparaba para recibir al Pontífice el próximo 15 de noviembre. León XIV envió un mensaje de pésame a la arquidiócesis y destacó su entrega al servicio de la Iglesia.