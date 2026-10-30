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León XIV es el primer papa en votar en unas elecciones de Estados Unidos

El Vaticano confirmó que el sumo pontífice, nacido en Chicago, envió su voto de cara a las elecciones de medio mandato, y destacó su prolongada convicción en la participación ciudadana.

En Perú también ejerció su derecho al voto.En Perú también ejerció su derecho al voto.
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El papa León XIV votó en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, como "como ciudadano" del país y como "cada vez que ha tenido la oportunidad", anunció el servicio de prensa del Vaticano en un comunicado este viernes (30.10.2026).

"En consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago", precisa el texto. Esta es la primera vez que un papa sufraga en unas elecciones en Estados Unidos.

La doble ciudadanía del papa León XIV

Robert Francis Prevost, como se llamaba antes de ser elegido sumo pontífice, pasó casi dos décadas como misionero y luego como obispo en Perú. Tiene la ciudadanía estadounidense y peruana.

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"El santo padre también confirmó que durante sus años de residencia en Perú ejerció su derecho al voto cada vez que cumplió con los requisitos para hacerlo", indicó el Vaticano.

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