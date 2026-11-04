El lunes 9 de noviembre de 2026 será feriado nacional en toda la Argentina con motivo de la visita oficial del papa León XIV. La decisión fue contemplada en la normativa vinculada con la llegada del Sumo Pontífice y quedó mencionada en la Disposición 370/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicada en el Boletín Oficial.
Feriado nacional del 9 de noviembre de 2026 por la visita del Papa: qué rutas tendrán restricciones para camiones
El Gobierno estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre en todo el país por la visita oficial del papa León XIV. Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso restricciones para la circulación de vehículos de carga en rutas nacionales entre el 6 y el 13 de noviembre.
En paralelo, el organismo estableció restricciones para la circulación de vehículos de transporte de carga en distintos tramos de rutas nacionales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad vial durante las actividades previstas.
La disposición, fechada el 2 de noviembre y publicada el miércoles 4 de noviembre de 2026, establece que los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 no podrán circular por determinados corredores nacionales en las fechas, horarios y sentidos detallados en un anexo. Las restricciones comenzarán el viernes 6 y se extenderán hasta el viernes 13 de noviembre.
La medida no implica una prohibición general para todos los camiones en todas las rutas del país. Se aplica sobre corredores y sectores determinados, principalmente vinculados con los destinos de convergencia previstos para las actividades oficiales relacionadas con la visita papal.
Por qué se estableció el feriado nacional del 9 de noviembre
Según los fundamentos de la Disposición 370/2026, la visita oficial del papa León XIV a la Argentina fue declarada de interés nacional mediante el Decreto 1103/2026, del 25 de septiembre.
En ese marco, se estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el territorio argentino. La normativa también contempla otras dos jornadas no laborables, pero con alcance geográfico diferente: el martes 10 de noviembre exclusivamente para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el miércoles 11 de noviembre únicamente para la provincia de Buenos Aires.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fundamentó las restricciones de circulación en la convocatoria que tendrán las actividades previstas en distintas jurisdicciones. De acuerdo con el texto oficial, se espera la llegada de fieles y visitantes tanto de otras provincias como del exterior.
El organismo explicó que estos desplazamientos requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito. También señaló que la superposición con los movimientos habituales de una jornada laboral, educativa y comercial podría dificultar la organización de los operativos.
Por ese motivo, consideró necesario implementar medidas preventivas en las rutas nacionales que conectan los distintos destinos vinculados con las actividades de la visita.
Qué camiones no podrán circular y durante qué días
El anexo de la disposición establece un cronograma de restricciones que comprende ocho jornadas consecutivas: desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive.
En todos los casos detallados, la prohibición rige de 6 a 22 y en ambos sentidos de circulación. Los corredores alcanzados se encuentran vinculados con Córdoba Capital, Luján y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los tramos incluidos para Córdoba Capital figuran:
- Ruta Nacional 19 y RN 1V19: corredor de acceso a Córdoba Capital.
- Ruta Nacional 9 (norte): entre San José de la Dormida y Córdoba Capital.
- Ruta Nacional 60: entre Dean Funes y la intersección con la RN 9.
- Ruta Nacional 38: entre Cruz del Eje y Córdoba Capital.
- Ruta Nacional 36: entre Río Cuarto y Córdoba Capital.
- Autopista Rosario-Córdoba (RN 9/RN I09): entre Villa María y Córdoba Capital.
Para el área de Luján, en la provincia de Buenos Aires, las restricciones alcanzan:
- Ruta Nacional 5: entre Chivilcoy y Luján.
- Ruta Nacional 7: entre Carmen de Areco y Luján.
- Ruta Nacional 7: entre la intersección con la avenida General Paz y Luján.
En tanto, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el anexo contempla los siguientes corredores:
- Ruta Nacional 9: entre Campana y la avenida General Paz.
- Ruta Nacional 8: entre el peaje Larena, en Pilar, y el Acceso Norte.
- Autopista Ezeiza-Cañuelas (RN 205), continuación de la Autopista Riccheri (A002): entre Cañuelas y la intersección con la avenida General Paz.
- Ruta Nacional 1: entre Hudson y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cronograma incluye las mismas restricciones para cada una de las fechas comprendidas entre el 6 y el 13 de noviembre. Por lo tanto, no se trata únicamente de una medida para el día del feriado nacional, sino de un esquema de ordenamiento vial que abarca también los días anteriores y posteriores.
Un dato importante para los conductores de Santa Fe es que el anexo identifica expresamente el tramo de la autopista Rosario-Córdoba comprendido entre Villa María y Córdoba Capital. Sin embargo, no incluye otros corredores santafesinos ni establece una restricción general para la circulación de camiones en todas las rutas nacionales de la provincia.
Qué vehículos están exceptuados de la prohibición
La Disposición 370/2026 también establece una serie de excepciones para evitar que la restricción afecte el abastecimiento de productos y la prestación de servicios considerados esenciales.
La normativa determina que podrán circular durante los períodos alcanzados por la medida los siguientes transportes:
- Vehículos que trasladan leche cruda, sus productos derivados y los envases asociados.
- Transportes de animales vivos.
- Vehículos que trasladan productos frutihortícolas en tránsito.
- Transportes exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.
- Vehículos destinados a la atención de emergencias.
- Unidades que asisten a vehículos averiados o accidentados, tanto en el lugar del incidente como durante su traslado hasta el punto más próximo donde puedan quedar depositados, incluido el regreso sin carga.
- Camiones cisterna que transportan combustibles, Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
- Transportes de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios y aquellos destinados a particulares que requieren asistencia sanitaria domiciliaria, siempre que se acredite el destino.
- Vehículos que transportan medicamentos.
- Transportes destinados a depósitos finales de residuos sólidos urbanos.
- Vehículos que deban circular para cumplir de manera directa e inmediata una orden judicial.
- Transportes de sebo, huesos y cueros.
Estas excepciones buscan garantizar que la medida de seguridad vial no interrumpa actividades indispensables ni afecte el suministro de bienes necesarios para la población.
Cómo se controlará el cumplimiento de las restricciones
La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso que su Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional coordine con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Gendarmería Nacional Argentina las acciones de fiscalización.
El objetivo será constatar posibles incumplimientos mediante las herramientas de control e infracción que utilizan actualmente esos organismos.
Además, la disposición autoriza la coordinación de operativos con las fuerzas de seguridad y otros organismos públicos vinculados con la materia. También invita a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a colaborar con la difusión y ejecución de las medidas.
La normativa establece que las jurisdicciones podrán dictar disposiciones similares dentro de sus propios territorios si lo consideran pertinente.
La Disposición 370/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, que se realizó el 4 de noviembre de 2026.
De esta manera, el feriado nacional del lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV estará acompañado por un esquema especial de circulación para el transporte de carga en determinados corredores nacionales. La principal recomendación para el sector será consultar el anexo oficial antes de programar los viajes, ya que las restricciones comprenden distintos tramos y se mantienen durante ocho días.