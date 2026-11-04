Boletín Oficial

Feriado nacional del 9 de noviembre de 2026 por la visita del Papa: qué rutas tendrán restricciones para camiones

El Gobierno estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre en todo el país por la visita oficial del papa León XIV. Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso restricciones para la circulación de vehículos de carga en rutas nacionales entre el 6 y el 13 de noviembre.