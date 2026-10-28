La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió formalmente nombrar Doctor Honoris Causa al papa León XIV (cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost). La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión del Consejo Superior de la institución académica.
La UBA nombró Doctor Honoris Causa al papa León XIV por su defensa de la dignidad humana y la paz
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires reconoció la labor humanitaria del Santo Padre por la paz global y la dignidad humana en vísperas de su histórica gira pastoral.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, la alta casa de estudios distinguió al Sumo Pontífice en mérito a su constante prédica y labor en favor de la paz global, el entendimiento entre diferentes culturas y religiones, y la defensa integral de la dignidad humana, ejes centrales de su pontificado y de su doctrina social.
El trasfondo de su mensaje social
La consagración académica de la UBA hacia el líder de la Iglesia Católica también pone de relieve su perspectiva crítica frente a las problemáticas estructurales del mundo contemporáneo, especialmente en lo que respecta a la desigualdad social, la pobreza y las condiciones laborales globales.
Esta distinción se da en la antesala de los próximos movimientos institucionales y de la alta expectativa generada en torno a sus compromisos internacionales y su próxima visita pastoral.
La confirmación del viaje pastoral y la agenda en el país
Este reconocimiento académico se acopla al entusiasmo generado tras la confirmación oficial por parte del Vaticano sobre el viaje apostólico que el Sumo Pontífice realizará a la región. Después de superar exitosamente una intervención médica reciente y recibir el alta definitiva de los especialistas de la Clínica Gemelli, el propio León XIV ratificó a través de sus redes sociales su gira por Sudamérica.
El itinerario contempla su paso por Uruguay, Argentina y Perú. En territorio argentino, la visita se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, contemplando paradas estratégicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján:
- Domingo 8 de noviembre: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, visita institucional al Monumento al General San Martín y posterior encuentro oficial con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
- Lunes 9 de noviembre: actividades pastorales en CABA, reuniones con referentes de distintas tradiciones religiosas y encuentro con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.
- Martes 10 de noviembre: traslado a la provincia de Córdoba para presidir una misa masiva en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, seguido por un encuentro con agentes pastorales y una vigilia con jóvenes por la noche en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires.
- Miércoles 11 de noviembre: visita al Complejo Penitenciario Federal y celebración de una multitudinaria eucaristía en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de su partida hacia Lima, Perú.
Impacto institucional y feriados programados
La magnitud de la visita papal ha motivado la articulación de operativos especiales de seguridad y cambios organizativos a nivel nacional. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, el Gobierno nacional y las jurisdicciones implicadas establecieron feriados específicos para ordenar la masiva movilización de fieles —estimada entre tres y cuatro millones de personas en Luján—, garantizando el desarrollo seguro de las actividades litúrgicas y los traslados oficiales del Santo Padre.
Con este reconocimiento honorífico, la Universidad de Buenos Aires suma al papa León XIV a su listado de máximas personalidades distinguidas, destacando el valor universal de su liderazgo humanitario y su constante llamado a la construcción de sociedades más justas e inclusivas.