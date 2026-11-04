Por decreto

Nación autorizó el derribo de aeronaves hostiles para custodiar la visita del papa León XIV

La medida oficial habilita el uso de la fuerza en el espacio aéreo durante los actos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, ante eventuales amenazas en las celebraciones que encabezará el Sumo Pontífice del 8 al 11 de noviembre.