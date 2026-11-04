Operativo aéreo

La visita del Papa obliga a reprogramar vuelos en Argentina: qué días habrá restricciones aéreas

Las limitaciones alcanzarán a Aeroparque, Ezeiza y el aeropuerto de Córdoba entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Hay más de 200 vuelos programados dentro de las franjas afectadas y las aerolíneas comenzaron a reorganizar sus servicios en la previa del fin de semana largo.