La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá consecuencias en la actividad aerocomercial durante los próximos días. El operativo de seguridad previsto para acompañar los traslados del Pontífice obligará a suspender temporalmente despegues y aterrizajes en los principales aeropuertos del país, por lo que las compañías deberán modificar algunos horarios y comunicar los cambios a los pasajeros.
La visita del Papa obliga a reprogramar vuelos en Argentina: qué días habrá restricciones aéreas
Las limitaciones alcanzarán a Aeroparque, Ezeiza y el aeropuerto de Córdoba entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Hay más de 200 vuelos programados dentro de las franjas afectadas y las aerolíneas comenzaron a reorganizar sus servicios en la previa del fin de semana largo.
Las restricciones coincidirán con un período de mayor movimiento turístico, debido al feriado nacional del lunes 9 de noviembre y a los días no laborables establecidos para el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y para el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.
Aunque las empresas conocían que se aplicarían limitaciones en el espacio aéreo por los protocolos de defensa, todavía no tenían precisadas las franjas horarias en las que no podrían operar. Los detalles terminaron de definirse esta semana, luego de la última visita de una delegación del Vaticano a la Argentina.
El grupo estuvo integrado por 26 funcionarios y tuvo como objetivo coordinar los recorridos, la logística y las medidas de seguridad previstas para la estadía del Papa.
Qué días y horarios estarán restringidos los vuelos en Aeroparque, Córdoba y Ezeiza
Las limitaciones fueron establecidas mediante el Suplemento AIP A 255/2026, elaborado por el Departamento de Planificación y Coordinación Aeronáutica de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La disposición contempla la suspensión de despegues y aterrizajes durante la hora anterior y posterior a los traslados del Pontífice y a determinadas concentraciones masivas.
El cronograma incluye tres aeropuertos comerciales y suma 14 horas de restricciones: ocho en Aeroparque, cuatro en Córdoba y dos en Ezeiza.
En el Aeroparque Jorge Newbery, las limitaciones comenzarán el domingo 8 de noviembre, entre las 15.50 y las 17.50, por la llegada de León XIV desde Montevideo. El Papa viajará en un avión de ITA Airways.
La terminal porteña volverá a tener operaciones restringidas el lunes 9, entre las 11.15 y las 13.15. En este caso, la medida está vinculada con la misa que se realizará en el Monumento de los Españoles, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, aunque no habrá un traslado aéreo del Pontífice durante esa franja.
El martes 10 será otra jornada con limitaciones en Aeroparque. Se suspenderán los movimientos entre las 6.30 y las 8.30 y nuevamente entre las 17.10 y las 19.10. Esos horarios están relacionados con el viaje de ida y vuelta del Papa a Córdoba, que se realizará en un avión de Aerolíneas Argentinas.
En el aeropuerto de la capital cordobesa, las restricciones también se concentrarán el martes. La primera franja será de 7.30 a 9.30, por la llegada de León XIV, mientras que la segunda se extenderá de 15.55 a 17.55, en coincidencia con su regreso a Buenos Aires.
Por último, el aeropuerto internacional de Ezeiza tendrá suspendidos los despegues y aterrizajes el miércoles 11, entre las 13 y las 15. En ese horario está previsto el vuelo en el que el Papa partirá hacia Lima, Perú, también a bordo de una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
La fecha coincide con la finalización de los trabajos que se realizan en la pista secundaria de Ezeiza y en su intersección con la principal. Las obras comenzaron el 25 de octubre y tienen previsto concluir el 11 de noviembre.
Cuántos vuelos podrían verse afectados y qué deben hacer los pasajeros
De acuerdo con fuentes aeroportuarias citadas en el sector, entre el lunes 9 y el miércoles 11 hay 1.317 vuelos contemplados en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba. De ese total, 202 servicios —cerca del 15%— están programados dentro de las franjas horarias alcanzadas por las restricciones.
La estimación comprende a unos 26.738 pasajeros que podrían verse involucrados en cambios de horarios o reprogramaciones. Aeroparque concentra la mayor cantidad de operaciones previstas en los períodos afectados: hay 49 vuelos programados para la tarde del domingo y otros 49 para la tarde del lunes.
La Secretaría de Transporte informó que las compañías aéreas ya recibieron las notificaciones correspondientes para reorganizar sus servicios. Además, recomendó a quienes tengan pasajes para esas fechas consultar directamente con las empresas para confirmar si sus vuelos mantienen el horario original o fueron modificados.
Al momento de la publicación de la información, las aerolíneas todavía analizaban cómo adaptar sus operaciones y comenzaban a comunicarse con los pasajeros que tenían reservas. En ese contexto, aún no se había establecido una cifra definitiva de servicios que necesitarían cambios.
La organización de cada vuelo quedará a cargo de las compañías. Desde el sector anticiparon que el impacto podría ser menor a medida que se actualice la información y se concreten las modificaciones necesarias.
El operativo no se limitará a los aeropuertos comerciales. También se dispuso la suspensión de despegues y aterrizajes en aeródromos públicos y privados y helipuertos ubicados dentro de sectores delimitados de Buenos Aires y Córdoba.
Además, durante esos períodos quedarán prohibidos los vuelos con drones, las actividades de instrucción y entrenamiento y distintas prácticas deportivas aéreas, como parapente, planeadores y paracaidismo.
En la provincia de Buenos Aires, el área alcanzada comprende sectores que se extienden desde Zárate y Campana hasta Lobos, Brandsen y La Plata. En Córdoba, el perímetro incluye localidades como Jesús María, Almafuerte, Carlos Paz, Alta Gracia y Villa General Belgrano.
Con este esquema, la visita papal tendrá un impacto directo en la programación de los vuelos durante cuatro jornadas. Para quienes tengan previsto viajar en esos días, la recomendación es revisar el estado de la reserva antes de trasladarse al aeropuerto y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la aerolínea.