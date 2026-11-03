Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) implementará medidas de seguridad y restricciones temporales en el espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba debido a la visita oficial del papa León XIV. Las medidas afectarán a los principales aeropuertos del país, aeródromos y áreas de aviación general, obligando a las aerolíneas a coordinar reprogramaciones.
Restricciones en aeropuertos por la visita del papa León XIV: qué vuelos cambian de horario y cómo afecta a Santa Fe
La llegada del Sumo Pontífice modificará el esquema habitual de los vuelos comerciales y privados. Las aerolíneas ya coordinan reprogramaciones de servicios.
Cronograma de restricciones en aeropuertos comerciales
Las medidas de seguridad contemplan franjas horarias específicas en las que no se podrá operar con normalidad en las terminales aéreas de mayor movimiento. Desde el organismo oficial aclararon que esto no implica un cierre total de cuatro días en los aeropuertos, sino ventanas operativas de restricción vinculadas estrictamente al protocolo de traslado del Sumo Pontífice.
Aeroparque Jorge Newbery:
- Domingo 8 de noviembre: de 15:50 a 17:50 horas.
- Lunes 9 de noviembre: de 11:15 a 13:15 horas.
- Martes 10 de noviembre: de 06:30 a 08:30 horas y de 17:10 a 19:10 horas.
Aeropuerto Internacional de Córdoba:
- Martes 10 de noviembre: de 07:30 a 09:30 horas y de 15:55 a 17:55 horas.
Aeropuerto Internacional de Ezeiza:
- Miércoles 11 de noviembre: de 13:00 a 15:00 horas.
Nota adicional sobre Ezeiza: el sector de aviación privada (FBO) contará con restricciones extendidas que abarcarán todo el martes 10 de noviembre y se mantendrán hasta las 15:00 horas del miércoles 11.
Impacto en aeródromos, helipuertos y vuelos privados
Además de la aviación comercial, el esquema dispuesto por las autoridades aeronáuticas afecta de manera directa a los aeródromos no controlados y a las instalaciones ubicadas dentro de las áreas delimitadas como zonas de exclusión y seguridad.
En el Área de Buenos Aires y alrededores, se dispuso la suspensión temporal de operaciones en instalaciones no controladas y lugares aptos denunciados (LAD):
- Domingo 8 de noviembre: desde las 10:00 horas hasta la puesta del sol.
- Lunes 9 de noviembre: de 08:00 a 17:00 horas.
- Martes 10 de noviembre: de 06:30 a 09:00 horas y de 15:00 a 18:30 horas.
- Miércoles 11 de noviembre: de 07:00 a 16:00 horas.
En el Área de Córdoba, la suspensión en aeródromos y zonas no controladas regirá el martes 10 de noviembre de 06:30 a 18:00 horas. Asimismo, existen restricciones específicas para instalaciones particulares: el Aeródromo Morón operará bajo el mismo esquema que el área general bonaerense, mientras que el Helipuerto Dr. Alfredo Lanari mantendrá sus operaciones suspendidas de forma continua desde el domingo 8 a las 10:00 hasta el miércoles 11 a las 15:00 horas.
Cómo afecta a Santa Fe
El esquema de limitaciones anunciado afectará de manera desigual a las frecuencias diarias operadas por Aerolíneas Argentinas entre el Aeropuerto de Sauce Viejo (SFN) y Aeroparque (AEP), según el cronograma de partidas e itinerarios previsto para esas fechas:
- Domingo 8 de noviembre: no hay servicios programados entre ambas terminales.
- Lunes 9 de noviembre: los vuelos matutinos de la ruta (AR 1724 saliendo a las 07:15 de AEP y AR 1725 partiendo a las 08:55 de SFN) despegarán antes de la restricción que comienza a las 11:15 en Aeroparque. Del mismo modo, el servicio vespertino de las 16:30 desde Buenos Aires y su regreso desde Santa Fe a las 18:10 quedarán por fuera de la franja crítica de exclusión.
- Martes 10 de noviembre: es el día de mayor impacto para los pasajeros santafesinos. El vuelo AR 1724, con horario habitual de salida desde Aeroparque a las 07:55, coincide plenamente con la franja de veda aérea de 06:30 a 08:30 horas en esa terminal. Esta interrupción afectará en cadena el tramo de regreso desde Sauce Viejo (AR 1725, programado a las 09:40), por lo que se prevén reprogramaciones obligatorias o demoras en la partida.
- Miércoles 11 de noviembre: la franja de bloqueo en Aeroparque se trasladará a la tarde (de 13:00 a 15:00 en Ezeiza y franja matutina final en aeródromos), permitiendo que el vuelo matutino de las 07:55 hacia Santa Fe y el regreso de las 09:40 operen sin inconvenientes directos por protocolo papal.
Prohibiciones generales y medidas de seguridad
Dentro de las franjas horarias y zonas geográficas afectadas por el operativo de seguridad papal, queda totalmente prohibida la realización de actividades aéreas recreativas o formativas. La normativa contempla la prohibición de:
- Operaciones con drones y cualquier tipo de aeronave no tripulada.
- Vuelos de instrucción, entrenamiento y escuelas de vuelo.
- Actividades en aeroclubes y vuelos recreativos.
- Operaciones con planeadores, parapentes, paramotores y globos aerostáticos.
- Prácticas de paracaidismo deportivo y vuelos locales mixtos.
Las aeronaves autorizadas que deban moverse excepcionalmente por fuera de las restricciones de las Zonas Restringidas de Vuelo (ROZ) deberán contar obligatoriamente con plan de vuelo previo, transpondedor activo y comunicación constante en doble sentido con el servicio de control de tránsito aéreo (ATC).
La implementación de estas restricciones temporales busca garantizar los estándares máximos de seguridad protocolar durante la estadía del papa León XIV en el país. Desde los organismos de control y las líneas aéreas se recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar entre el 8 y el 11 de noviembre verificar el estado de sus servicios con anticipación, ya que las compañías se encuentran reorganizando sus cronogramas para mitigar el impacto de las ventanas horarias en los aeropuertos de Buenos Aires y Córdoba.