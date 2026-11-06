El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su primer viaje por América Latina, una gira por Sudamérica que tendrá como destinos Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido, que contempla cerca de 30.000 kilómetros y diez ciudades de la región, combinará celebraciones religiosas, reuniones institucionales y actividades relacionadas con distintas problemáticas sociales y políticas.
León XIV inició su viaje por Sudamérica y llegará a la Argentina en los próximos días: qué países visitará
El pontífice comenzó este viernes una gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido contempla encuentros con autoridades políticas y representantes religiosos, además de actividades vinculadas con la pobreza, las desigualdades sociales y los desafíos éticos de la inteligencia artificial.
La agenda del Sumo Pontífice estará atravesada por cuestiones como la pobreza, las desigualdades económicas, la búsqueda de la paz y el impacto de las nuevas tecnologías. También tendrá un componente especial para la Argentina, donde se espera su llegada el domingo 8 de noviembre, en una visita que incluirá un encuentro con el presidente Javier Milei y distintas actividades pastorales.
El viaje representa una instancia importante para el pontificado de León XIV, que buscará continuar algunos de los ejes impulsados por su antecesor, el papa Francisco, aunque con una impronta propia. Entre los asuntos que tendrán espacio durante las reuniones previstas aparecen la situación de los sectores vulnerables, la exclusión social y la necesidad de establecer criterios éticos frente al desarrollo tecnológico.
Uruguay, el primer destino de la gira de León XIV
La primera escala del viaje será Uruguay. El Papa llegará a Montevideo, donde está previsto un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles y una recepción oficial en Plaza Independencia.
Durante su estadía mantendrá un encuentro institucional con el presidente Yamandú Orsi y participará de reuniones con representantes de la sociedad uruguaya. También tendrá actividades religiosas en la Catedral Metropolitana, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.
La elección de Uruguay tiene un significado particular dentro del recorrido, debido a las características de su sociedad, considerada una de las más secularizadas de América Latina. En ese contexto, León XIV desarrollará actividades pastorales y encuentros con distintos sectores de la comunidad.
La agenda continuará en Paysandú, donde celebrará una misa y participará de encuentros con representantes sociales y educativos, antes de regresar a Montevideo para seguir con las actividades previstas.
La Argentina y Perú, las siguientes escalas del recorrido
Después de su paso por Uruguay, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. La visita incluirá una reunión con Javier Milei y encuentros con autoridades, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil.
Uno de los temas centrales de su mensaje estará relacionado con el legado de Francisco y la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. El Papa buscará poner en discusión distintas expresiones de la pobreza, que no se limitan a las carencias económicas, sino que también comprenden la marginación, la pérdida de derechos y las dificultades para participar plenamente de la vida comunitaria.
Otro de los ejes será el avance de la inteligencia artificial. León XIV sostiene que el desarrollo de las plataformas digitales y la concentración de grandes volúmenes de información requieren límites y criterios éticos. Su preocupación está vinculada con los posibles efectos de estas tecnologías sobre la privacidad, la autonomía de las personas y las desigualdades sociales.
La última etapa del viaje será en Perú, país con el que el Pontífice mantiene una relación especial. Allí desarrollará actividades pastorales y encuentros institucionales, en una agenda que incluirá reuniones con representantes políticos y religiosos.
En conjunto, la gira permitirá al Papa establecer contacto con distintas realidades de Sudamérica y presentar las prioridades de su pontificado en cuestiones sociales, económicas y tecnológicas.