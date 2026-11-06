Gira apostólica

León XIV inició su viaje por Sudamérica y llegará a la Argentina en los próximos días: qué países visitará

El pontífice comenzó este viernes una gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido contempla encuentros con autoridades políticas y representantes religiosos, además de actividades vinculadas con la pobreza, las desigualdades sociales y los desafíos éticos de la inteligencia artificial.