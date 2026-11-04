Milei le envió un mensaje al papa León XIV: "Argentina lo espera con enorme alegría"

Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría.



Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos.



¡Lo esperamos, Santo Padre! 🦁🦁



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