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Milei le envió un mensaje al papa León XIV: "Argentina lo espera con enorme alegría"

El Sumo Pontífice confirmó su viaje apostólico por Sudamérica y desató inmediatas reacciones en el arco político nacional ante su inminente llegada al país.

El Papa León XIV con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario TomassettiEl Papa León XIV con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti
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El papa León XIV habló sobre su visita a Argentina y comunicó: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú".

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"Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", expresó y cerró: "Viaje Apostólico".

El presidente Javier Milei le respondió al Sumo Pontífice y manifestó: "Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Por lo tanto, será un gran honor recibirlo en nuestra tierra".

Pope Leo XIV meets with Argentina's President Javier Milei at the Vatican, June 7, 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.El Papa León XIV con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti

"Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", cerró.

En la misma línea, el canciller Pablo Quirno destacó: "Recibimos con enorme alegría las palabras de Su Santidad el Papa León XIV, a pocos días de su llegada a la Argentina", y afirmó: "Será un gran honor recibirlo en nuestro país. ¡Lo esperamos con los brazos abiertos, Santo Padre! Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

Se trata de "un mensaje de justicia social que continúa el legado de Francisco".

Kicillof también habló

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este miércoles el significado político, social y espiritual de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y sostuvo que su mensaje constituye una respuesta al individualismo, la desigualdad y la indiferencia frente a los sectores más vulnerables.

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"Contra el individualismo que se promueve desde distintas usinas de hoy, León XIV representa una voz de enorme potencia, una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, que no podemos naturalizar la crueldad y que ninguna sociedad se puede construir en base a la indiferencia o el abandono hacia los más débiles", afirmó.

The Governor of the Province of Buenos Aires, Axel Kicillof, takes part in a protest against Argentine President Javier Milei's economic measures during the annual feast day of Argentina's patron saint of bread and labour San Cayetano (Saint Cajetan), in Buenos Aires, Argentina August 7, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianAxel Kicillof. REUTERS/Agustin Marcarian

El mandatario provincial formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa realizada en el Museo de Luján, acompañado por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, y el intendente Leonardo Boto, en la que también presentó los detalles del operativo previsto para la misa que el pontífice celebrará el próximo 11 de noviembre.

Kicillof aseguró que recibir al Papa constituye "un inmenso orgullo, una alegría y una emoción" para la provincia de Buenos Aires y definió su llegada como "un hecho histórico".

"No es una visita más, es un acontecimiento espiritual, pero también profundamente humano y social", subrayó.

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