Viaje a Luján para estar con el papa León: tres micros partirán desde la Basílica de Guadalupe de Santa Fe

El santuario de Luján será el punto de encuentro de miles de fieles que compartirán una celebración junto al Pontífice.

Los peregrinos santafesinos deberán caminar al menos cinco kilómetros antes de participar de la misa que celebrará el Papa.

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