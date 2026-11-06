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Discurso del papa León XIV en Uruguay: democracia, aborto y energías renovables

Durante su histórica visita a Montevideo, el Sumo Pontífice dialogó con el presidente Yamandú Orsi, celebró la solidez democrática de Uruguay, advirtió sobre la alarmante tasa de suicidios en la región y reafirmó la postura de la Iglesia sobre el aborto, al tiempo que elogió el modelo energético del país.

El papa León XIV celebró la vigencia democrática del pueblo uruguayo y aprovechó la ocasión para referirse a varios temas. REUTERS/Yara NardiEl papa León XIV celebró la vigencia democrática del pueblo uruguayo y aprovechó la ocasión para referirse a varios temas. REUTERS/Yara Nardi
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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este viernes al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo y expresó su orgullo ante el Sumo Pontífice. "Es un honor recibirlo en esta región del mundo, que es uno de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras. Uruguay lo recibe con un abrazo de bienvenida", manifestó el mandatario ante una multitud.

Asimismo, Orsi destacó la convivencia democrática del país al señalar que en dicha plaza se observa "una pluralidad de voces, porque a lo largo de los años hemos aprendido a respetar nuestra pluralidad de voces".

Uruguay's President Yamandu Orsi welcomes Pope Leo upon his arrival at Carrasco International Airport on the first papal visit to Uruguay since 1988, as part of his 12-day trip to South America, in Ciudad de la Costa, Uruguay, November 6, 2026. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este viernes al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo. REUTERS

Postura firme sobre la vida y el aborto

Durante su intervención central, el papa León XIV celebró la vigencia democrática del pueblo uruguayo pero aprovechó la ocasión para reafirmar sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia Católica en contra del aborto.

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El Sumo Pontífice enfatizó que "quien todavía no ha nacido ya pertenece a la vida humana y al futuro de su pueblo, su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece".

Pope Leo arrives for a welcome ceremony at Plaza Independencia on the first papal visit to Uruguay since 1988, as part of his 12-day trip to South America, in Montevideo, Uruguay, November 6, 2026. REUTERS/Martin Varela UmpierrezEl papa en Montevideo. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Elogios a la matriz energética sostenible

En otro tramo de su discurso, el Papa valoró profundamente el compromiso ambiental de la nación sudamericana. Elogió la matriz energética de Uruguay, "que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables", en un contexto internacional marcado por el agravamiento del calentamiento global y los estragos causados por fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones.

León XIV destacó que este logro "es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país".

Pope Leo attends a welcome ceremony with Uruguay's President Yamandu Orsi at Plaza Independencia on the first papal visit to Uruguay since 1988, as part of his 12-day trip to South America, in Montevideo, Uruguay, November 6, 2026. REUTERS/Martin Varela UmpierrezEl Papa puso el foco en la salud mental y la elevada tasa de suicidios que golpea a Uruguay. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Alerta sobre la crisis de salud mental y el suicidio

Abordando problemáticas sociales profundas en su primer discurso político en el marco de su gira por Sudamérica, el Papa puso el foco en la salud mental y la elevada tasa de suicidios que golpea a Uruguay, posicionándolo tristemente como el país con mayor incidencia en la región.

"La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Ante la dolorosa realidad del suicidio", la contención familiar, comunitaria y sanitaria resultan indispensables, reflexionó el líder religioso.

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La visita del papa León XIV a Uruguay deja profundos interrogantes y reflexiones sobre los valores democráticos, la defensa de la vida desde la concepción y los desafíos ecológicos y sociales que enfrenta el Cono Sur, marcando un hito en la agenda política e institucional del país.

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