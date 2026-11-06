Gira por América Latina

Discurso del papa León XIV en Uruguay: democracia, aborto y energías renovables

Durante su histórica visita a Montevideo, el Sumo Pontífice dialogó con el presidente Yamandú Orsi, celebró la solidez democrática de Uruguay, advirtió sobre la alarmante tasa de suicidios en la región y reafirmó la postura de la Iglesia sobre el aborto, al tiempo que elogió el modelo energético del país.