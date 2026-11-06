La estatua más grande del mundo dedicada al papa León XIV quedó lista este viernes en Perú, tras un complejo operativo de traslado y ensamblaje llevado adelante en el Callao. La imponente estructura alcanza los 14 metros de altura y fue emplazada frente al océano Pacífico, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la previa de la gira que el pontífice realizará por el país sudamericano entre el 11 y el 16 de noviembre.
Levantaron la estatua más grande del mundo dedicada al Papa en el Callao, Perú
A pocos días de la visita oficial del papa León XIV al país sudamericano, quedó instalada en la ciudad portuaria la escultura monumental en su honor realizada en tiempo récord por artistas locales.
El traslado de la figura requirió dos tráilers de gran porte para movilizar las piezas desde un taller ubicado en el distrito limeño de Carabayllo hasta el Parque del Niño Gaelito, en el Callao. Las tareas logísticas comenzaron de madrugada, a las 2:00 AM, con el objetivo de resguardar el tránsito de la capital peruana. Ya en el destino, personal especializado utilizó una grúa durante las primeras horas de la mañana para ensamblar las diferentes secciones. La escultura mide 12 metros y se eleva sobre un pedestal de dos metros.
Confección en tiempo récord y alto nivel de detalle
La iniciativa fue impulsada a través de una donación de la Caja Huancayo al municipio chalaco y materializada en apenas 45 días por un equipo de 14 personas coordinado por los artistas plásticos Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, ambos egresados de la Escuela de Bellas Artes. El plazo de ejecución representó un tiempo sustancialmente menor al promedio para iniciativas escultóricas de semejantes dimensiones.
El intendente del Callao, César Pérez, destacó la precisión artística lograda en el rostro del pontífice: “La estatua tiene hasta el lunar que el Papa tiene en la parte izquierda de la cara. Han logrado sacar de esa mirada maravillosa que tiene nuestro papa León XIV y esa muestra de humanidad que tiene en su rostro”. Del mismo modo, el jefe comunal enfatizó el compromiso del equipo de trabajo y manifestó su expectativa de que el propio líder de la Iglesia católica visite el monumento durante su paso por la región.
Expectativa por la gira apostólica y el vínculo con Perú
La inauguración formal de la obra se encuentra agendada para el lunes 9 de noviembre a las 17:00 hora local, en coincidencia con el atardecer costero. Desde la perspectiva municipal, la estructura refleja el profundo afecto de las comunidades de Lima y el Callao hacia el Santo Padre, quien posee una arraigada conexión histórica con el territorio peruano.
Antes de acceder al pontificado, Robert Francis Prevost desarrolló una prolongada labor pastoral en Perú que se extendió por casi dos décadas, período en el cual desempeñó responsabilidades eclesiásticas clave e incluso adoptó la nacionalidad del país. En el marco de su próxima gira por Sudamérica, que incluirá escalas en Uruguay y Argentina, el Papa recorrerá diversas ciudades peruanas como Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además del municipio andino de Santa Cruz de Succhabamba. Si bien esta escultura marca un hito por su tamaño, se suma a otras dos representaciones erigidas previamente en la región de Lambayeque, consolidando el reconocimiento permanente de la feligresía local hacia su trayectoria.
La instalación de esta monumental estructura en el Callao no solo corona un esfuerzo artístico sin precedentes en la región, sino que materializa el afecto histórico de una comunidad que acompañó gran parte de la labor pastoral de León XIV, anticipando una visita apostólica que promete dejar una huella imborrable en el continente.