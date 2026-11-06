La compañía de bandera nacional confirmó con orgullo que estará a cargo de los traslados aéreos de la comitiva oficial de Su Santidad el Papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina, abarcando trayectos internacionales y nacionales, además de una operación logística de carga.
Aerolíneas Argentinas trasladará a la comitiva del Papa León XIV en su visita oficial al país
El operativo abarcará trayectos entre Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y Lima, con una flota moderna preparada para responder a las exigencias de la comitiva.
Un itinerario de alta complejidad logística
La visita de Su Santidad el Papa León XIV a la región requerirá de una logística y coordinación exhaustiva. Según informó Aerolíneas Argentinas, el esquema operativo previsto incluye un vuelo de pasajeros que conectará Montevideo con Buenos Aires, acompañado de una operación de carácter carguero en el mismo tramo estratégico.
Posteriormente, la compañía asegurará los traslados internos de la comitiva oficial uniendo Buenos Aires con la provincia de Córdoba, con su respectivo vuelo de retorno hacia la capital del país. Finalmente, el itinerario contempla un vuelo internacional de gran relevancia que conectará Buenos Aires con la ciudad de Lima, en Perú.
Tecnología de vanguardia para la gira papal
Para garantizar los más altos estándares de seguridad, comodidad y eficiencia durante los desplazamientos, la empresa definió una flota específica según los requerimientos de cada tramo:
En las rutas que comprenden los trayectos Montevideo–Buenos Aires y Buenos Aires–Córdoba–Buenos Aires, se utilizarán modernas aeronaves del modelo Boeing 737-800 MAX.
Para el vuelo de larga distancia que unirá Buenos Aires con Lima, la aerolínea dispuso la utilización de un amplio Airbus A330-200.
Coordinación y orgullo internacional
Esta operación sin precedentes exigirá un trabajo articulado y una estrecha coordinación entre las distintas áreas operativas de la compañía aérea y las diversas autoridades nacionales e internacionales involucradas. El objetivo principal es asegurar tanto la rigurosa planificación de los trayectos como la atención personalizada de las necesidades específicas de la comitiva papal en cada una de las escalas de su viaje apostólico.
Desde la perspectiva institucional, la participación en este acontecimiento histórico representa un motivo de profundo orgullo para todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Asimismo, se destaca como una nueva oportunidad para demostrar la probada capacidad operativa, la experiencia acumulada y la confianza depositada en la línea aérea a escala internacional.
La designación de Aerolíneas Argentinas como transportista oficial de la comitiva papal subraya el prestigio y la solvencia de la aerolínea de bandera en eventos de trascendencia mundial, consolidando su rol estratégico en la conectividad y la representación del país ante los ojos del mundo.