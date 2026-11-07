El expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera protagonizó un momento inesperado durante la recepción oficial al papa León XIV en Montevideo. Cuando el pontífice se acercó a saludar a los exmandatarios presentes en la plaza Independencia, el dirigente intentó besarle el anillo, pero el líder de la Iglesia Católica retiró la mano y evitó el gesto.
León XIV evitó que Luis Lacalle Herrera le besara el anillo durante su visita a Uruguay
El episodio ocurrió durante el acto oficial en la plaza Independencia de Montevideo, cuando el exmandatario intentó realizar el tradicional gesto de reverencia ante el pontífice. La secuencia quedó registrada en video y se difundió rápidamente en las redes sociales.
La escena ocurrió este viernes y quedó registrada en la transmisión del encuentro. Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, donde el intercambio llamó la atención de los usuarios.
El incómodo saludo
El episodio tuvo lugar cuando el Papa recorría el sector destinado a las autoridades y saludaba personalmente a los presentes mediante un apretón de manos.
Al llegar frente a Lacalle Herrera, el exmandatario se inclinó con la intención de besar el anillo papal. Sin embargo, León XIV apartó la mano. El expresidente volvió a intentarlo durante unos segundos, pero el pontífice mantuvo su postura y evitó nuevamente el gesto.
Finalmente, ambos se saludaron estrechándose las manos y mantuvieron contacto visual. La breve secuencia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la recepción.
La bienvenida
La ceremonia en la plaza Independencia contó con la presencia de distintas figuras políticas del país, entre ellas los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, hijo de Lacalle Herrera.
Cerca de de 30.000 personas se congregaron para recibir al pontífice, quien llegó en papamóvil luego de recorrer la rambla de Montevideo.
Durante el acto, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, también participó de la bienvenida y destacó la convivencia democrática y el hecho de que distintos exmandatarios compartieran el encuentro institucional.
El reclamo de León XIV
Luego del recibimiento, León XIV y Orsi subieron al escenario para dirigirse a la multitud. En su primer discurso en Uruguay, el Papa hizo referencia a su reciente operación de pulmón y utilizó su experiencia para poner el foco en las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a diagnósticos y tratamientos médicos.
El pontífice agradeció la atención sanitaria que recibió y reclamó que los servicios de salud estén disponibles para toda la población, sin importar la situación económica de cada persona.
“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, expresó.
También hizo referencia a la necesidad de acompañar a quienes atraviesan enfermedades, situaciones de discapacidad, pobreza o exclusión. En su intervención, abordó además el suicidio y destacó la importancia de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios junto con la atención sanitaria.
El mensaje sobre la convivencia
Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con el trabajo, la familia y la construcción del bien común. León XIV reconoció la continuidad democrática de Uruguay y destacó la transformación de su matriz de generación eléctrica hacia fuentes renovables.
Asimismo, se refirió a la condición laica del Estado uruguayo y defendió la posibilidad de que creyentes y no creyentes convivan en un marco de libertad y respeto.
En ese sentido, sostuvo que la neutralidad estatal no debería implicar relegar las expresiones religiosas exclusivamente al ámbito privado. También resaltó el valor del diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos como herramientas para evitar que las diferencias se conviertan en enfrentamientos.
La agenda del Papa en Montevideo
Al finalizar las actividades en la plaza Independencia, León XIV se trasladó al Cabildo de Montevideo, donde recibió las llaves de la ciudad.
La jornada concluyó con una misa en la Catedral Metropolitana, en el marco del primer día de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
De esta manera, la visita papal combinó encuentros institucionales, mensajes sobre cuestiones sociales y sanitarias y una importante convocatoria popular, aunque uno de los episodios que más repercusión generó fue el particular saludo entre el pontífice y el expresidente Luis Lacalle Herrera.