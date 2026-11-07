Incómodo momento

León XIV evitó que Luis Lacalle Herrera le besara el anillo durante su visita a Uruguay

El episodio ocurrió durante el acto oficial en la plaza Independencia de Montevideo, cuando el exmandatario intentó realizar el tradicional gesto de reverencia ante el pontífice. La secuencia quedó registrada en video y se difundió rápidamente en las redes sociales.