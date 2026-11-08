La Argentina toda, y en particular la sede del Poder Ejecutivo Nacional, ya están dispuestas para recibir al jefe de Estado del Vaticano. La Iglesia Católica argentina jugó un papel preponderante en la venida de Robert Prevost y en la organización del evento histórico que durará cuatro inolvidables días. El Gobierno central; el de la CABA; Córdoba y la Provincia de Buenos Aires, participan en el dispositivo de seguridad local en torno a la visita. Una tarea que se realizará en conjunción con la avanzada pontificia que hace semanas que está en el país. En esos encuentros se vieron las caras los contrincantes y protagonistas de las reyertas políticas vernáculas, quienes acordaron ponerse de acuerdo en algo, al menos, mientras Su Santidad esté en nuestro territorio. Las postales que muestran a Jorge Macri, Axel Kicillof, Martín Llaryora y Karina Milei trabajando juntos vencen el 8 de noviembre cuando León XIV se suba al avión que lo llevará a Perú. Al otro día, y a contrarreloj, en el seno de La Libertad Avanza deberán empezar a definirse los posicionamientos del núcleo duro del mileísmo y los bullrichistas, que están diseminados, especialmente, en el Parlamento y en territorios de competencia, como son los pagos porteños, los bonaerenses y varias provincias.
La llegada de León XIV incide en la política interna del país con epicentro en la Casa Rosada
La Iglesia Católica promueve la idea de una visita pastoral del Santo Padre a la Argentina, sin embargo, su presencia en nuestro territorio marcará un antes y un después en el desarrollo de los acontecimientos sociales, políticos y económicos locales
Las concesiones del oficialismo nacional a la CEA
En el marco de la llegada del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le solicitó a la Nación que muestre una apertura política, más allá de las diferencias y rencillas endógenas, en el contexto de la visita pastoral del líder del catolicismo. De ese modo, la Presidencia decidió cursar las invitaciones del caso a la vicepresidenta Victoria Villarruel y permitir la actividad de la prensa en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad. Fuentes cercanas a los hermanos Milei le dijeron a El Litoral que se decidió no invitar a los ex presidentes al Palacio Libertad porque se consideró que, “ya están representados por los integrantes del Poder Legislativo que forman parte de todo el espectro partidario e ideológico”.
Los que ocuparon el sillón de Rivadavia y estaban disponibles eran: Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y Mauricio Macri. Este último, inclusive desistió de estar presente en la misa en el Monumento de los Españoles -a la cual fue convocado- por diferencias que mantiene con su primo y alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, dentro del PRO. De cualquier manera, en el ex CCK, así como estará la titular del Senado, se cursó la invitación a los 23 gobernadores y al jefe del gobierno porteño, además de a los integrantes del Poder Legislativo y el cuerpo diplomático. Ese será el lugar donde el Papa y el Presidente hablarán en público tras la audiencia privada que tendrán en Balcarce 50, que durará media hora, y que será después de que los periodistas acreditados en la sede ejecutiva asistan al saludo protocolar de ambos en el mítico Salón Blanco.
Antes de que llegue el Papa hubo silencio en la Casa Rosada en torno a Paraguay
Así como ocurrió con respecto a las elecciones en Brasil, sobre las que la administración mileísta señaló escuetamente que se tomó nota del resultado, igual que con las de Estados Unidos -donde se manifestó que se preveía esa definición- los altos mandos libertarios guardan silencio acerca de la salida intempestiva de Santiago Peña de la presidencia del Paraguay, a horas de que Su Santidad aterrizara en Uruguay en su viaje inaugural a Sudamérica. Únicamente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió a negar que el ex mandatario guaraní estuviera en la Argentina. La única opinión en referencia a lo que pasa con uno de los socios de Argentina en el Mercosur, fue el diputado de LLA, Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, quien expresó su deseo de que haya una "transición institucional ordenada y pacífica" para ese país. Vale tener en cuenta que la próxima cumbre del bloque regional sudamericano se realizará en Montevideo el próximo 4 de diciembre. Se verá cómo estará la situación para entonces y quien representará a los paraguayos en un evento que debería reunir a Luiz Inácio Lula da Silva con Javier Milei bajo la presidencia pro-tempore del oriental Yamandú Orsi.
Los desafíos del Palacio de Hacienda tras la ida de León XIV
Esta semana que terminó la suba del Riesgo País fue el tema principal en los corrillos del poder y de los mercados. Fue el propio ministro Luis Caputo el que expresó que el índice que mide el JP Morgan se incrementa por el temor de los inversores a que Javier Milei no renueve mandato en 2027. Uno de los hombres que trabajan con el titular de Hacienda le comentó a este diario que, “la incertidumbre electoral tiene un papel preponderante, si se pone en duda la continuidad de este modelo, pero este último aumento no tiene nada que ver con inconsistencias en nuestro programa económico, eso descartenló porque Argentina sigue teniendo el apoyo del FMI y otros organismos de crédito. El pago de los vencimientos del año que viene están garantizados, así que no hay mucho que analizar”, afirmó la fuente. Por su parte, el primer mandatario expuso que el salto a 927 puntos del RP se debe, entre otras cosas, a la volatilidad global; a las tensiones que genera la oposición, y al historial crediticio de nuestro país que entró en default en repetidas oportunidades. Apenas el Papa salga por Ezeiza, calmar la situación financiera será la tarea principal de la gestión libertaria. En ese marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier mencionó que, “la solidez macroeconómica construida por la gestión de Javier Milei permitirá a los argentinos votar en un escenario de tranquilidad”.
El efecto Bullrich y las definiciones que deberán llegar apenas termine la visita papal
El tiempo se agota y cada uno de los integrantes de La Libertad Avanza saben que tienen que decir de qué lado están luego de la tregua obligada que produce el arribo de Robert Prevost al país. En Casa de Gobierno nunca cayó bien el “protagonismo”, como lo describió a este medio uno de los asesores presidenciales, de la actual jefa de bloque en la Cámara alta. Es que Patricia Bullrich decidió potenciar sus divergencias con la gestión económica y en otros aspectos políticos, legislativos e institucionales. La gente de su entorno viene asegurando que ella no es la que tiene intenciones de romper con los Milei, sino que lo que intenta hacer es mejorar las cosas desde adentro. El problema es que para varios libertarios lo que ella hace "es tirar demasiado de la soga", dando a entender que pueden ser ellos quienes prefieran que esté afuera. Hasta hace unos meses, la línea que se bajaba desde la mesa chica mileísta era que no se le dieran justificativos a la histórica dirigente para dejar el partido, sin embargo esa consigna parece haber cambiado y después de las fotos que publicó con sus equipos, además de su cercanía a Jorge Macri, se optó por un contrataque de baja intensidad, dejando circular la versión de que podría ser reemplazada en la titularidad de la bancada violeta por la senadora Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez que el jefe de Estado acompañó en la inauguración de un auditorio de su iglesia, Jesús es el Rey, en la provincia de Neuquén.
Por lo pronto, el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard -destituido como gobernador en 1999 por mal desempeño de sus funciones y abuso de autoridad- puso a disposición de la ex PRO, el Partido Popular Federalista, con personería jurídica de alcance nacional. A partir del 9 de octubre, todos estos engranajes deberán ordenarse para saber cómo se van a encarar los últimos dos meses de 2026 y el comienzo de un ajetreado año electoral que tuvo en el medio, y después de 39 años, la visita de un Papa.