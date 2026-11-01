Cuando en Balcarce 50 muchos daban por sentado que León XIV postergaría su visita a la Argentina debido a su intervención quirúrgica, el Vaticano salió a anunciar que la gira papal por Uruguay, nuestro país y Perú se desarrollaría normalmente. De esa manera, todo el engranaje necesario para la recepción al Sumo Pontífice tuvo que activarse a contrarreloj.
La Casa Rosada se plantea una tregua política mientras el Papa esté en la Argentina
Tras semanas de intensa discusión política y económica en el país, los popes libertarios intentan bajar los decibeles de los debates internos y externos que derivan del año electoral que se aproxima
En el plano de la coordinación y organización en los distritos que visitará todo pareciera marchar según lo establecido, aunque siempre surgen interrogantes en las horas previas a semejante evento. La infraestructura dispuesta para la ocasión ya se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital cordobesa y en la localidad bonaerense de Luján. Los operativos de seguridad conjuntos se siguen ajustando en torno a los lugares públicos donde estará el líder de la Iglesia Católica y por ahora persiste el ruido en torno a las acreditaciones para periodistas y medios que cubrirán las actividades.
Fuentes oficiales advirtieron que, en esta última semana, antes de que el prelado aterrice en la Capital Federal, se terminará de aceitar el tema, que tendrá cupos limitados que seguramente generarán polémica. De todos modos, la Confederación Episcopal Argentina se encargará de las misas y actos públicos, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional hará lo suyo con la presencia de Robert Prevost en la Casa Rosada y el Edificio Libertad (ex CCK).
En lo que se está poniendo el foco, por fuera de lo protocolar, es en la disciplina ‘antigrieta’ que los políticos locales se han propuesto llevar adelante en el contexto de un clima muy tenso alrededor de las rencillas endógenas y exógenas de la dirigencia opositora y la oficialista, que pinta un cuadro preelectoral con demasiada tensión en los albores de un fin de año con discusiones acerca del programa económico y la imagen de los potenciales candidatos de cada fuerza.
Acuerdo implícito entre la dirigencia local
A partir de la concepción que expuso la jerarquía eclesiástica, al expresar que la venida del Papa es de carácter pastoral y no política, la dirigencia argentina de diferentes colores y tintes ideológicos pretende mostrarse abierta a establecer una tregua, al menos durante los cuatro días que Prevost esté en nuestro territorio. Esta tiene también un carácter logístico entre el 8 y el 11 de noviembre, ya que varios de los actos oficiales contarán con figuras de todas las vertientes partidarias. En la misa en el Monumento a los Españoles en Palermo, entre otros, estarán el presidente Javier Milei, todo su gabinete y el alcalde porteño, Jorge Macri con sus funcionarios.
En el predio de Fadea en Córdoba, asistirá la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; las ministras de Capital Humano y de Seguridad, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva, respectivamente, junto al gobernador Martín Llaryora con todo su equipo de gestión. En la última jornada en suelo argentino -que tendrá como escenario la Basílica de Luján- se harán presentes el mandatario bonaerense, Axel Kicillof y el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.
Cese en la actividad parlamentaria
En el Congreso de la Nación aseguraron que, a partir del lunes 9 de noviembre, fecha en que se desarrollará el feriado nacional decretado por el PEN, no se llevarán a cabo actividades de relevancia, ni en la Cámara alta ni en la baja. De esta manera quedan postergados los debates de importancia, tal el caso Presupuesto 2027 y la reforma política-electoral, que volverán al ruedo apenas León XIV vuele hacia la República de Perú. Tras haber conseguido la media sanción en el Senado en la Reforma de la Ley de Salud Mental, el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR) y la Regulación del Mercado del Carbono, su paso a Diputados quedará para la segunda semana del corriente mes.
Todas estas cuestiones tienen el condimento de las definiciones que deberá tomar la Mesa Política libertaria, encabezada por Karina Milei y los primos Menem, que tendrá que analizar los puntos de disidencia que se mantienen con la jefa del bloque violeta en el recinto senatorial, Patricia Bullrich. Con ella deberán definir la estrategia a seguir para concretar lo que más ansía la administración mileísta: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Mensaje de León XIV en la Argentina
En la Casa Rosada se aguarda que el titular del Vaticano ofrezca un discurso de carácter universalista, que haga foco en la paz y en el rechazo a la exclusión social, pero sin críticas explícitas y directas al rumbo económico que defiende a rajatabla Javier Milei y su ministro de Hacienda, Luis Caputo. Voceros informales del entorno presidencial argumentaron que, “el intervalo espiritual que propone el Papa puede servir para descomprimir las tensiones que caracterizan a los argentinos”, pero a la vez reconocen que “se prevé que el debate político va a volver fuerte inmediatamente después del 11 de noviembre”.
De visita en la sede ejecutiva, monseñor Marcelo Colombo (presidente de la CEA) le dijo a El Litoral que, “el Papa es un sacerdote, un obispo, y tiene una mirada que lo conecta directamente con Jesús en la mirada del Evangelio; es la mirada profundamente humana, de solidaridad, y a lo largo de la visita a los tres países va a tener forma de verse presente en esos mundos de dolor, de sufrimiento, de postergación y a la vez también de anunciarnos a todos, a los que podemos, a los que estamos sanos, a los que tenemos posibilidades, a los que hemos estudiado, a los que hemos, incluso, recibido dones materiales en la vida, el poder ser solidarios, proactivos y comprometernos en la construcción de una humanidad nueva, y eso es para todo el mundo, no sólo para la Argentina”, aseveró.
En referencia a la audiencia que tendrán el mandatario local y Su Santidad, el prelado le agregó a este diario: “Creo que se trata de una visita de naturaleza protocolar en cuanto a la finalidad primera. Es un encuentro de dos jefes de Estado, por supuesto habrá ingredientes que escapan a mi conocimiento, pero que en todo caso, teniendo en cuenta que se trata del Papa, será un mensaje, una invitación a renovar, a vivir este servicio que tiene el primer magistrado sobre una comunidad como la argentina”, opinó.
En referencia al debate sobre los discapacitados -y antes de que Prevost visite el Cottolengo Don Orione de Claypole-, Colombo señaló que, “ojalá que el tema esté sobre la mesa y podamos como argentinos ser solidarios y cercanos a una realidad que nos aflige. Todos en nuestras familias tenemos a alguien que padece alguna forma de discapacidad permanente, entonces esperemos que como sociedad podamos ir al encuentro de esa realidad y ser solidarios, y creo que en ese sentido la visita al Cottolengo pone un signo de la presencia de la Iglesia en ese mundo. El Papa va como pastor. Seguramente va a agradecer a los padres orionitas y a las hermanas orionitas el trabajo que hacen, que es magnífico”, concluyó.