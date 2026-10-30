Javier Milei viajará nuevamente a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid. La asistencia fue confirmada por fuentes de Presidencia, después de una visita atravesada por su enfrentamiento con Pedro Sánchez.
Milei regresará a Madrid para una cumbre tras el nuevo cruce con Pedro Sánchez-
El presidente participará del encuentro iberoamericano del 4 y 5 de noviembre. Será su octavo viaje al país europeo, después de una visita marcada por descalificaciones y respuestas diplomáticas.
Será el octavo viaje del mandatario argentino a ese país desde que asumió y el primero para una cita multilateral con líderes iberoamericanos. El encuentro se realizará en plena campaña hacia las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. No está prevista una reunión bilateral con Sánchez.
Los cruces de la última visita
Durante su paso por Madrid el 21 de octubre, Milei calificó al jefe del Gobierno español de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”. También pidió que los socialistas fueran desplazados del poder y respaldó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Santiago Abascal, líder de Vox.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó las declaraciones y sostuvo que no acepta “injerencias externas, ni ataques e injurias” contra sus instituciones. Sánchez respondió con el lema “Soy zurdo y a mucha honra”, mientras el PSOE colocó en su sede una lona de bienvenida con una alusión a ese término.
Un conflicto con antecedentes
La confrontación tuvo un episodio diplomático en mayo de 2024, cuando Milei llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, durante un acto de Vox. España convocó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, reclamó una rectificación y posteriormente retiró a su representante.
La representación a nivel de embajadores se restableció meses después, sin una disculpa pública del presidente argentino. Tras las declaraciones de octubre, el Ejecutivo español no anunció nuevas medidas diplomáticas. Milei y Sánchez no mantuvieron reuniones bilaterales en las siete visitas anteriores.
La relación con Brasil
Lula da Silva no asistirá a la cumbre de Madrid por cuestiones de agenda y será representado por su canciller, Mauro Vieira. La cita no permitirá un encuentro con Milei, en medio de las tensiones por la salida de Flávio Bolsonaro a través de Misiones y la falta de un reconocimiento formal argentino al triunfo del brasileño.
Antes del encuentro iberoamericano, el canciller Pablo Quirno coincidió con Vieira en una reunión ministerial del G20 en Atlanta. El calendario también contempla citas del Mercosur en Montevideo, el 4 de diciembre, y del G20 en Florida, el 14 y 15, aunque la asistencia de ambos presidentes no fue confirmada.