Martín Menem descartó una competencia presidencial dentro de La Libertad Avanza en 2027 y afirmó que Javier Milei es el único candidato del espacio. El presidente de la Cámara de Diputados respondió así a una consulta sobre una eventual postulación de Patricia Bullrich, en medio de las diferencias entre ambos dirigentes.
Menem cerró la puerta a una interna con Bullrich: “El único candidato de LLA es Milei”
El titular de Diputados afirmó que el respaldo al presidente es unánime dentro del partido. Respondió sobre una eventual postulación de la jefa del bloque oficialista en el Senado.
La definición se produjo el jueves por la tarde noche, durante una charla de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) en Diputados. Menem reivindicó el liderazgo del mandatario y sostuvo que existe una posición unánime en el partido sobre quién debe encabezar la propuesta electoral.
Respaldo a la conducción presidencial
“El único candidato de LLA es Javier Milei”, sostuvo el legislador. Al fundamentar su posición, destacó la trayectoria del presidente y las características de su llegada al poder. “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible”, afirmó durante el encuentro.
Menem recordó además sus responsabilidades partidarias como vicepresidente nacional de LLA y presidente del espacio en La Rioja. “No hay dos candidatos a la presidencia en LLA”, remarcó, antes de insistir en que el acompañamiento a Milei como postulante es compartido por el conjunto de la fuerza.
Las aspiraciones de Bullrich
La intervención ocurrió después de que Bullrich ratificara que se considera preparada para ejercer la Presidencia, aunque sin anunciar una candidatura. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, había expresado en una entrevista.
La jefa de la bancada libertaria en el Senado también tomó distancia de los ataques de Milei al periodismo durante la cena de la Fundación Faro. “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, sostuvo, y pidió que las respuestas a las críticas se formulen con argumentos y cuidado en los términos.
Diferencias en la agenda del Gobierno
En esa misma entrevista, Bullrich reclamó cambios para que los resultados económicos lleguen a los hogares. Sus declaraciones se conocieron después de publicar una fotografía abrazada al presidente durante la cena de Faro, una imagen que Milei también compartió en sus redes sociales.
Los desacuerdos incluyeron cuestionamientos a la coordinación oficial por los cambios sobre discapacidad incorporados al Presupuesto 2027. Bullrich señaló que no había sido informada pese a integrar la mesa política y también expresó reparos sobre la estrategia legislativa para la Ley de Tierras.