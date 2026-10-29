Cumbre productiva

Ronda de Negocios RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y networking

Representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con 1.800 pymes, de las cuales 500 eran de la provincia. “Santa Fe quiere ser el puente estratégico, suministrando logística y servicios”, precisó el ministro Puccini.