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Ronda de Negocios RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y networking

Representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con 1.800 pymes, de las cuales 500 eran de la provincia. “Santa Fe quiere ser el puente estratégico, suministrando logística y servicios”, precisó el ministro Puccini.

El masivo encuentro en La Fluvial reunió a miles de empresarios con la meta de potenciar a los proveedores santafesinos en grandes proyectos de inversión. El masivo encuentro en La Fluvial reunió a miles de empresarios con la meta de potenciar a los proveedores santafesinos en grandes proyectos de inversión.
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En la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se realizó en La Fluvial de la ciudad de Rosario, se concretaron 2.500 reuniones de negocios y 800 de networking. En total participaron 4.500 personas, de 1.800 empresas, de las cuales 500 eran de la provincia de Santa Fe, lo que representa un 35 % de participación santafesina.

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La jornada inició esta mañana con la apertura a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. También asistieron 10 de gobernadores, y representantes de distintos organismos.

Luego, representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con pymes y proveedores de todo el país, de 16 rubros de la economía, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de la industria santafesina en las grandes inversiones.

Ronda de Negocios RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y networkingCon fuerte presencia de firmas locales, la cumbre productiva buscó integrar la cadena de valor provincial con los sectores de energía, minería y logística.

Además, se desarrollaron 90 mesas, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación; y se instalaron 15 stands de financiamiento y asistencia técnica.

Santa Fe puente estratégico

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó los números del encuentro, que lo convirtieron en “una de las rondas de negocios más importantes del año en materia productiva”. Y precisó que el objetivo principal de la iniciativa es “promover el desarrollo de proveedores locales y aumentar el contenido nacional de las grandes inversiones”.

La convocatoria ratificó el protagonismo de la industria santafesina como proveedora estratégica para los grandes desarrollos de infraestructura del país. La convocatoria ratificó el protagonismo de la industria santafesina como proveedora estratégica para los grandes desarrollos de infraestructura del país.

“Cuando se desarrollan estos emprendimientos, se necesita construir caminos, montar campamentos, proveer energía, alimentación, transporte, viviendas y equipamiento. Es una cadena de valor enorme que abre oportunidades para miles de empresas”, ejemplificó el ministro.

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“Santa Fe quiere ser el puente estratégico”, de los proyectos mineros y energéticos, suministrando “logística y servicios, poniendo a disposición el entramado industrial de más de 6.400 empresas, que tiene una expertise de casi 70 años en el agro”, destacó Puccini; y recordó que en materia de minería, gas y petróleo “ya somos proveedores directos de Vaca Muerta y en provincias como Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza”.

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