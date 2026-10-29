Rosario es sede de la primera Ronda de Negocios RIGI para proveedores, una jornada que busca vincular a pequeñas y medianas empresas con responsables de compras de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura.
Rosario es sede de la primera Ronda de Negocios RIGI: Pullaro pidió que la minería y la energía impulsen a las pymes
El encuentro se realiza en La Fluvial y reúne a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país. En la apertura, el gobernador de Santa Fe planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura, reducir los costos logísticos y promover la producción de insumos en el interior.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el discurso de bienvenida y convocó a aprovechar las oportunidades de inversión para generar empleo, ampliar la actividad industrial y fortalecer el desarrollo productivo de la región.
El encuentro se desarrolla en La Fluvial, de 9 a 18, con la participación de representantes de 43 grandes proyectos y cerca de 1.800 pymes y proveedores de distintos puntos del país. La agenda incluye rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación para acercar a las empresas proveedoras con los responsables de compras de los proyectos.
Durante la apertura, Pullaro puso el foco en la posibilidad de que las inversiones vinculadas con la energía y la minería generen actividad económica más allá de los sectores directamente involucrados. En ese sentido, sostuvo que Santa Fe busca posicionarse como un socio estratégico para ambas industrias y que las empresas del interior puedan participar de las cadenas de suministro.
Pullaro pidió que las exportaciones mineras utilicen los puertos de Santa Fe
Uno de los ejes del discurso del gobernador fue la necesidad de vincular el crecimiento de los sectores energético y minero con la infraestructura y la actividad económica de la provincia. Pullaro planteó que Santa Fe tiene condiciones para participar de ese proceso, tanto a través de sus puertos como de su entramado de empresas industriales y proveedoras.
“Nosotros aquí sentimos que somos los socios estratégicos, el sector energético, del sector minero”, afirmó. En esa línea, expresó su intención de que las explotaciones mineras puedan canalizar sus exportaciones a través de los puertos santafesinos.
El mandatario señaló que los puertos de la provincia concentran el 70% de las exportaciones de la Argentina y sostuvo que existe una oportunidad para ampliar su participación en el movimiento de cargas relacionado con la minería.
Según planteó, el objetivo es que esos envíos puedan salir por Rosario y otras terminales portuarias de Santa Fe, con el impacto que eso podría tener en el empleo y el desarrollo económico regional.
“Nosotros como provincia no venimos a pedir, venimos a ofrecer ideas, venimos a ofrecer propuestas”, expresó Pullaro, al presentar la posición del gobierno santafesino frente a las oportunidades de inversión.
El gobernador también se refirió al papel del gas en la economía argentina. Consideró que las exportaciones energéticas pueden contribuir al equilibrio de la balanza comercial, pero remarcó que esa disponibilidad también debería favorecer a las industrias locales mediante un mayor acceso a la energía y menores costos de producción.
Para Pullaro, el desafío consiste en lograr que los recursos generados por los nuevos motores de la economía se traduzcan en inversiones que beneficien a otras actividades. En ese marco, mencionó la necesidad de mejorar rutas, infraestructura energética, conectividad, puertos y aeropuertos para reducir los costos logísticos y facilitar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.
El objetivo: que las pymes del interior sean proveedoras de la minería y la energía
Otro de los puntos centrales del mensaje fue la posibilidad de que las empresas argentinas participen de manera directa en los proyectos vinculados con la minería y la energía. Pullaro planteó que los insumos y equipamientos que demanden esas actividades deberían producirse, siempre que sea posible, en el interior del país.
Como ejemplo, mencionó que una empresa minera podría necesitar equipamiento fabricado por una firma de Rafaela o contratar servicios de soldadura de proveedores de Venado Tuerto. La intención, según explicó, es que la demanda de los grandes proyectos se convierta en una oportunidad para ampliar el trabajo de las pymes industriales y de servicios.
La ronda de negocios apunta precisamente a facilitar ese contacto entre las empresas proveedoras y quienes toman decisiones de compra. La participación de cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país abre un espacio para presentar capacidades productivas, identificar necesidades y establecer vínculos comerciales con proyectos de gran escala.
En ese contexto, el financiamiento y la vinculación empresarial forman parte de la agenda de la jornada. Las mesas previstas buscan complementar las reuniones comerciales y acercar a las firmas participantes a herramientas que puedan acompañar su actividad y sus posibilidades de crecimiento.
Pullaro vinculó esa estrategia con una discusión más amplia sobre el uso de las divisas que genere la economía argentina. Recordó que el país tuvo una oportunidad de crecimiento durante el período de altos precios internacionales de los productos agropecuarios y superávit gemelo, y sostuvo que el desafío actual es convertir los ingresos de los sectores exportadores en desarrollo productivo e infraestructura.
Hacia el cierre de su discurso, el gobernador apeló a la experiencia reciente de Rosario para destacar la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. Mencionó que, según señaló, la ciudad atravesó años marcados por la violencia y el narcotráfico y luego pudo organizar los Juegos Suramericanos, un evento que describió como el más importante de su tipo realizado en el país.
“Si trabajamos juntos, Argentina va a tener una oportunidad, la oportunidad del desarrollo, la oportunidad del crecimiento”, afirmó.
El mandatario cerró con una convocatoria a fortalecer el papel del interior productivo, al que describió como una región integrada por trabajadores y empresas dispuestos a reinvertir y ampliar su actividad.