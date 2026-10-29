Este jueves

Rosario es sede de la primera Ronda de Negocios RIGI: Pullaro pidió que la minería y la energía impulsen a las pymes

El encuentro se realiza en La Fluvial y reúne a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país. En la apertura, el gobernador de Santa Fe planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura, reducir los costos logísticos y promover la producción de insumos en el interior.