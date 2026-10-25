Semana con presencia de altos funcionarios nacionales en la provincia de Santa Fe. Para el jueves, según informó Presidencia de la Nación, se espera la llegada de Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli a la ciudad de Rosario.
Nación confirmó la presencia de Karina Milei, Caputo y Santilli en Rosario
Los recibirá el gobernador Pullaro, en el marco del encuentro llamado "Rondas de Negocios RIGI". Además, se espera la participación de otros mandatarios vinculados a la minería.
Siempre de acuerdo a la agenda de Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía participarán de las Rondas de Negocios RIGI, en la Estación Fluvial de la Cuna de la Bandera. El cierre estará a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien será anfitrión de las autoridades nacionales.
"El encuentro reunirá a grandes empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales para promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional en los grandes proyectos de inversión", explicó el comunicado del gobierno nacional.
De qué se trata
Por su parte, el gobierno santafesino detalló que la convocatoria reunirá a representantes de 43 proyectos de inversión y más de 1.800 pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el país. La actividad se desarrollará en La Fluvial y es organizada por el Ministerio de Economía de la Nación en articulación con el Gobierno de Santa Fe.
El encuentro apunta a vincular a las grandes compañías que impulsan proyectos energéticos, mineros, industriales y logísticos con proveedores nacionales capaces de abastecer sus demandas. Entre los sectores con presencia destacada se encuentran el metalmecánico, el calderero, el logístico y el tecnológico, con una participación importante de empresas santafesinas.
La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Economía nacional y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Según lo informado por los organizadores, la convocatoria superó las proyecciones iniciales y buscará generar oportunidades comerciales para que las inversiones de gran escala se traduzcan en contratos para la industria local.
Contratos y proveedores
El objetivo central de la ronda será facilitar el acceso de las pymes a las cadenas de abastecimiento de grandes proyectos. Para eso, las empresas participantes podrán conocer de primera mano los requerimientos técnicos, los procedimientos de inscripción como proveedor y las condiciones de contratación de las operadoras.
El ministro Puccini, explicó que la propuesta fue diseñada junto con el Ministerio de Economía de la Nación para vincular las inversiones con la actividad de las empresas argentinas.
“Junto con el Ministerio de Economía de Nación diseñamos este encuentro con el objetivo de que la inversión se traduzca en trabajo genuino para nuestras empresas y para toda la cadena de valor del país”, señaló el funcionario.
Puccini destacó que la programación tendrá un perfil operativo y que los responsables de compras de los proyectos presentarán los pliegos y los estándares técnicos de homologación que deben cumplir los potenciales proveedores.
El funcionario también planteó las dificultades que enfrentan algunas pymes para incorporarse a contratos de gran magnitud, incluso cuando cuentan con capacidad técnica y experiencia industrial. Entre los obstáculos mencionó las exigencias administrativas y las necesidades de financiamiento para afrontar pedidos de mayor escala.
En ese sentido, la propuesta concentrará en un mismo espacio a las compañías que demandan bienes y servicios, las firmas que ya trabajan en proyectos mineros y energéticos y las entidades que ofrecen herramientas financieras y garantías.
Minería y tecnología
La agenda se organizará en dos espacios complementarios. En el primer piso de La Fluvial funcionarán las mesas de negocios, donde los equipos de abastecimiento de las operadoras mantendrán reuniones bilaterales con las empresas interesadas en convertirse en proveedoras.
En paralelo, los salones de conferencias albergarán exposiciones técnicas a cargo de directivos de compras y ejecutivos de compañías internacionales. Allí se presentará información sobre el avance de los proyectos, los sistemas de registro de proveedores y los criterios ambientales y de calidad exigidos para participar de las cadenas de suministro.
El programa incluirá experiencias de talleres e industrias nacionales que lograron incorporarse a proyectos de cobre y litio en San Juan, Salta y Catamarca. Los representantes compartirán información sobre los plazos de entrega, la logística y las modalidades de asociación que les permitieron trabajar con emprendimientos de gran escala.
Otro de los ejes será la evolución de la demanda para el sector metalúrgico durante la próxima década. La agenda abordará las necesidades de reconversión productiva y adaptación tecnológica, con especial atención a la automatización, la digitalización y el monitoreo de procesos vinculados con la denominada Minería 4.0.
Estos contenidos estarán orientados a que las pymes puedan identificar las capacidades que necesitan desarrollar para responder a las exigencias de los proyectos y ampliar sus posibilidades de contratación.
Financiamiento y asistencia
La ronda contará, además, con un espacio dedicado al financiamiento y la asistencia técnica. La propuesta busca atender una de las necesidades de las empresas que aspiran a incorporarse a contratos de gran volumen: disponer de capital de trabajo para producir, entregar los bienes o prestar los servicios requeridos.
Participarán bancos públicos y privados, el Mercado Argentino de Valores (MAV), sociedades de garantía recíproca y representantes del mercado bursátil. Las entidades brindarán asesoramiento sobre líneas de crédito, descuento de valores y alternativas de garantías para facilitar el acceso a recursos financieros.
También habrá puestos de atención de organismos técnicos y provinciales, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección de Asistencia Técnica (DAT). Estos espacios ofrecerán orientación sobre programas de mejora productiva, ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad.
La intención es que las empresas puedan resolver consultas comerciales, técnicas y financieras durante la misma jornada, con información sobre los requisitos necesarios para convertirse en proveedoras de grandes inversiones.
El cierre institucional contará con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También está prevista la participación de ministros nacionales, representantes de las principales cámaras industriales del país y autoridades de otras 13 provincias mineras invitadas.
De esta manera, Rosario será el punto de encuentro entre los responsables de grandes proyectos de inversión y las empresas que buscan incorporarse a sus cadenas de abastecimiento, en una jornada centrada en las oportunidades de contratación, la adaptación industrial y el acceso al financiamiento.