La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que va a convocar los principales proyectos vinculados al desarrollo energético, industrial y logístico del país, se llevará adelante el próximo jueves 29 de octubre, en La Fluvial de Rosario, encabezado por el Ministerio de Economía de la Nación y articulado con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Con un nivel de adhesión que superó las proyecciones iniciales, la nómina de grandes firmas inversoras y compradoras confirmadas ascendió a 43 proyectos, posicionando a la provincia como el gran puente de enlace entre las inversiones estratégicas y la capacidad manufacturera argentina.
Santa Fe se posiciona como puente industrial para los grandes proyectos mineros y energéticos
El encuentro en Rosario reunirá a grandes inversores y pymes locales con el objetivo de convertir proyectos estratégicos en contratos para la industria nacional.
La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, congregará a las principales operadoras de minería metalífera, litio, industria e infraestructura pesada y pondrá cara a cara a más de 1.800 pequeñas y medianas empresas de todo el país, entre las que se destaca una fuerte presencia del sector metalmecánico, calderero, logístico y tecnológico santafesino.
De acuerdo a lo informado, la transmisión se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de RTS Medios, la televisión pública santafesina, en https://www.youtube.com/live/GV7r3gpGK6A.
Articulación productiva y contratos reales
El encuentro fue concebido bajo un perfil eminentemente operativo, orientado a transformar los planes de inversión en órdenes de compra concretas para la industria nacional, con la premisa de acelerar proyectos, engrosar nómina de proveedores y tomando también a Rosario y Santa Fe como una de las provincias que más acciones está tomando para vincularse con los grandes proyectos de desarrollo energético y logístico. En ese sentido, la jornada no se limitará a reuniones de vinculación comercial, sino que desplegará herramientas específicas para que los fabricantes locales puedan sortear las barreras de ingreso habituales en proyectos de escala global.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini,destacó el sentido de la actividad: “Junto con el Ministerio de Economía de Nación diseñamos este encuentro con el objetivo de que la inversión se traduzca en trabajo genuino para nuestras empresas y para toda la cadena de valor del país. Por eso el programa está planteado desde lo operativo; los responsables de compras de los proyectos van a bajar los pliegos reales y los estándares técnicos de homologación directamente a las empresas”.
Por otro lado, remarcó que “muchas veces una pyme cuenta con la ingeniería y la calidad necesarias, pero encuentra trabas burocráticas o no dispone de la espalda financiera para asumir contratos de magnitud. En La Fluvial resolvemos todo el circuito en una misma jornada: la demanda de las operadoras, las experiencias de firmas que ya se integraron a los yacimientos y, en el mismo predio, el mercado de capitales y el sistema de garantías para financiar ese salto productivo”.
Estándares técnicos y casos de éxito en yacimientos
A lo largo del día, las actividades se desarrollarán en doble andarivel. En el primer piso funcionarán las mesas de negocios para entrevistas bilaterales entre los equipos de abastecimiento y los proveedores, mientras que en los salones de conferencias se desplegará una agenda técnica continua. Directores de compras y ejecutivos de operadoras internacionales expondrán sobre el estado de sus proyectos, sus plataformas de registro y los criterios ambientales y de calidad exigidos a nivel global.
El cronograma incluirá además la presentación de casos de éxito de talleres e industrias nacionales que ya lograron insertarse con regularidad en proyectos de cobre y litio en las provincias de San Juan, Salta y Catamarca, compartiendo detalles sobre plazos de entrega, logística y esquemas asociativos. Asimismo, se trazará un diagnóstico sobre la demanda que enfrentará el sector metalúrgico en la próxima década y la necesidad de encarar planes de reconversión productiva y adaptación a la Minería 4.0, incorporando automatización, digitalización y monitoreo de procesos.
Financiamiento, asistencia técnica y articulación federal
Para resolver el acceso al capital de trabajo que demandan las órdenes de compra de gran porte, la propuesta incorpora un espacio permanente de financiamiento con la participación de bancos públicos y privados, el Mercado Argentino de Valores (MAV), sociedades de garantía recíproca (Casfog) y firmas del mercado bursátil, que brindarán asesoramiento directo sobre líneas crediticias, descuento de valores y avales a medida.
De forma complementaria, organismos técnicos y provinciales -como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Dirección de Asistencia Técnica (DAT) y centros tecnológicos- contarán con puestos de atención para orientar a las pymes en programas de mejora productiva, ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad.
El cierre institucional del encuentro contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro. Del encuentro participarán, además de ministros nacionales, otros 13 mandatarios de provincias mineras invitadas, representantes de las principales cámaras industriales del país y autoridades nacionales.